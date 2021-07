Covid: «Pas de panique, mais pas d’illusions non plus», selon Pedro Facon

La situation sanitaire actuelle ne doit pas nous faire paniquer, mais elle doit être suivie de près, a déclaré en substance le commissaire coronavirus du gouvernement Pedro Facon, dimanche sur Twitter.

Plusieurs éléments créent de «l’insécurité». Les mesures de base comme le port du masque et la distanciation sociale doivent selon lui continuer à être respectés.

Les différents gouvernements du pays se rassembleront vendredi pour un nouveau Comité de concertation afin de se pencher sur l’épidémie de coronavirus, alors que les contaminations sont à nouveau en hausse et que certains pays comme les Pays-Bas ont décidé de freiner les assouplissements prévus.

Dans une série de tweets en néerlandais, Pedro Facon affirme que la situation actuelle est caractérisée par «l’incertitude». En raison d’un certain nombre de facteurs, comme l’avancée du variant Delta, le nombre d’infections est en hausse. L’augmentation rapide du nombre de personnes vaccinées devrait réduire le ratio entre les contaminations et les hospitalisations, même si une partie importante de la population n’a pas encore été entièrement vaccinée.

Long story short: de overgang van acuut crisisbeheer naar proactief risicobeheer vereist dat op alle vernoemde fronten de hand aan de ploeg wordt gehouden. Enkel zo zullen we de situatie beter en duurzaam beheersen en het maatschappelijke en economische leven herstellen. (12/x) — Pedro Facon (@PedroFacon) July 11, 2021

«Que faire en cas d’incertitude, comme c’est le cas actuellement? Ne paniquez pas, mais ne vous faites pas d’illusions non plus», déclare M. Facon. Il est important de suivre la situation de près. Son commissariat va «analyser en profondeur» la situation d’ici le prochain Comité de concertation et «conseiller les décideurs politiques sur la stratégie à court terme et pour les mois à venir».

Un certain nombre de mesures de base, telles que le port d’un masque buccal et le respect de la distanciation sociale, restent importantes, selon M. Facon, et il est donc préférable de les respecter.