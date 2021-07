VIDÉO | Pio Marmaï déclenche une polémique à Cannes: «Macron, j’aimerais bien lui péter la gueule»

En marge de la présentation du film «La Fracture» au Festival de Cannes, des propos - sortis de leur contexte - de Pio Marmaï à l’encontre du président Emmanuel Macron ont suscité la polémique.

Déjà une première polémique au festival de Cannes? Lors d’une conférence de presse pour parler du film «La Fracture», où Pio Marmaï interprète un chauffeur routier «gilet jaune», l’acteur français a tenu des propos «choquants» à l’encontre du président français.

«Macron, j’aimerais bien aller chez lui en passant par les chiottes et par les tuyaux et lui péter la gueule, ça évidemment un peu comme tout le monde, dans l’absolu», a lancé l’acteur en réponse à la question d’un journaliste.

"Macron j'aimerais bien aller chez lui en passant par les chiottes et par les tuyaux et lui péter la gueule, ça évidemment un peu comme tout le monde, dans l'absolu..." Pio Marmaï à #Canne2021 pour le film de Catherine Corsini «La Fracture» sur le mouvement des #giletsjaunes pic.twitter.com/YQj8M6QQBr — Destination Ciné (@destinationcine) July 10, 2021

La phrase choc a été relayée massivement sur les réseaux sociaux, suscitant même des réactions outrées de membres du gouvernement, comme Christophe Castaner. «L’appel à la violence n’a sa place nulle part, et votre statut ‘d’artiste’ ne le rend ni plus intelligent ni plus acceptable. C’est même l’inverse: vous remportez la palme du propos le plus vulgaire», a tweeté le président du groupe LREM à l’Assemblée nationale.

L’appel à la violence n’a sa place nulle part, et votre statut « d’artiste » ne le rend ni plus intelligent ni plus acceptable.



C’est même l’inverse : vous remportez la palme du propos le plus vulgaire. https://t.co/0BK2EWHXcL — Christophe Castaner (@CCastaner) July 10, 2021

En réalité, cette phrase a été sortie de son contexte puisqu’il s’agit d’une citation du personnage de Pio Marmaï, qui incarne un gilet jaune dans le film.

Le comédien français a d’ailleurs commencé son intervention en disant qu’il «n’avait pas de leçons à donner à personne et certainement pas au président». Il a ensuite répondu à la question, en son nom, quelques instants plus tard. «Si j’avais Macron en face de moi, je lui dirais: ‘Mon pote, merde, qu’est-ce qui se passe là?’», a-t-il conclu.

Lors de cette même conférence de presse, la réalisatrice du film Catherine Corsini a répondu à la même question, avec plus de sobriété: «Si jamais Macron acceptait, j’irais le voir et je lui dirais de doubler le salaire de tous les soignants», a-t-elle affirmé.