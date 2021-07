VIDÉO | Brésil - Argentine: Le geste incroyable entre Neymar et Messi à la fin du match

Anciens équipiers au FC Barcelone, les deux génies du ballon rond se sont offert une incroyable accolade en fin de match.

Neymar Jr et Lionel Messi s’apprécient, on le sait. Mais ce geste réalisé en fin de match est tout simplement incroyable! Alors que l’Argentine vient de battre le Brésil au Maracana, les deux anciens comparses de l’attaque au Barça se sont offerts, pendant de longues secondes, une accolade remplie de classe et de sportivité. Les deux hommes, déclarés co-meilleurs joueurs de la Copa America 2021, recherchaient leur premier grand titre majeur avec leur sélection nationale. Pour Messi, cette compétition sonnait comme l’une de ses dernières chances d’y arriver, ce qui explique plus que probablement l’émotion partagée entre les deux hommes.