Hérissons: les bons gestes | Il réalise son rêve d’enfant en relancant le «Chibidibidi» | Ils ont sauvé une dame | De «The Voice», au Festival de Cannes : 10 infos qui font du bien

L’info avoir un petit côté déprimant certains jours. Mais lorsqu’on y regarde de plus près les bonnes nouvelles s’accumulent chaque jour. Et comme la positive attitude c’est bon pour le moral, L’Avenir a décidé de vous offrir chaque semaine une petite dose de «Good news».

1 Ils ont sauvé une dame des flammes

La Commune d’Aubange a mis à l’honneur les quatre jeunes qui ont sauvé une femme des flammes en mai dernier. C’était dans la nuit du 21 au 22 mai 2021, Anthony Ancion (21 ans), Nolan Laperche (19 ans), Flavio Di Maria (19 ans) et Adam Ali Abdurahman (24 ans) sont les témoins d’un incendie. Ni une ni deux, ils ont escaladé un mur et sont passés par le toit pour faire sortir le septuagénaire qui occupait l’immeuble ainsi que le couple et l’enfant de la maison mitoyenne.

2 Le Gaumais Lilian Mathieu a grimpé cinq fois le Mont Blanc pour la bonne cause

Il l’a fait! L’ascension du toit de l’Europe par 5 voies différentes. Un exploit mondial pour le Gaumais Lilian Mathieu. Une aventure, mieux, un exploit mondial, qui aura duré trois semaines, vécu au profit de cinq associations.

3 Laurent Piron, sacré champion d’Europe de... magie!

Ce week-end, le magicien aubelois a reçu deux prestigieuses récompenses au championnat d’Europe de magie. «C’est incroyable, on ne s’attendait pas à cela! On est contents du résultat bien sûr, mais aussi du numéro que l’on a montré et sur lequel on avait beaucoup travaillé cette année.»

4 Alyah, de «The Voice», au Festival de Cannes

L’ancienne candidate de «The Voice» France, Alyah Lukunku, a décroché un rôle dans «Annette», le film en compétition présenté en ouverture du Festival de Cannes, ce mardi. La jeune Neupréenne qui s’apprête à passer une année sabbatique à Paris pour apprendre le métier de chanteuse sort, en outre, son premier single intitulé «Million Miles». Interview.

5 De Fernelmont à Brive-la-Gaillarde à vélo: le bel hommage de Daniel à son histoire familiale

À 40 ans, Daniel Crappe, un habitant de Fernelmont, vient de relever le défi un peu fou qu’il s’était lancé il y a 27 mois. a parcouru 1070 kilomètres en deux semaines pour gagner Brive-la-Gaillarde où son grand-père avait été accueilli en mai 40.

6 L’entraide chez les scouts: ce ne sont pas des salades

Si l’année dernière, le covid a eu un impact sur les activités scout, cette année, il faut à nouveau composer avec. Mais pas de panique, ce n’est pas pour autant qu’ils en oublient la solidarité. Ceux-çi, ont décidé de filer un coup de main aux agriculteurs. Entre brouettes et binettes, cette opération «reconnexion» se vit visiblement avec le sourire.

7 Sa passion ? Chasser l’animal pour l’image

De ses sorties dans la nature, Maxime ramène des clichés magiques de la faune wallonne. Il nous a livré quelques-uns de ses plus beaux clichés…

8 Une famille de hérissons dans l’abri de jardin de Victor

Une maman hérisson a choisi l’abri de jardin de Victor Czerniak à Burdinne pour mettre bat. Six petits sont nés dans un ballot de paille. Victor est heureux.

9 Clavier: le carrousel Chibidibidi fait son grand retour

Frédéric Remy réalise son rêve d’enfant: relancer le «Chibidibidi» de son père, un carrousel à chaînes, une attraction devenue rare sur les fêtes foraines. «J’ai une chaîne dans le ventre», sourit-il.

10 Six fois le mont Ventoux en un jour et à... 58 ans!

Ce 7 juillet, les coureurs du Tour de France se sont attaqués aux mythiques pentes du mont Ventoux, lors d’une onzième étape leur réservant une double ascension: par Sault (la plus simple), puis par Bédoin (la plus coriace). Quelques jours avant cette rude bataille au sein du peloton pro, le Jalhaytois Marc Fransolet a réalisé une sacrée performance: monter six fois le col, deux par versant, en l’espace d’une journée.

