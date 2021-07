Victoire de Max Günther dans l’E-Prix de New York, Stoffel Vandoorne abandonne

L’Allemand Maximilian Günther (BMW Andretti) a remporté samedi la première des deux courses au programme du E-Prix de New-York, devant deux anciens champions de Formula E, le Français Jean-Eric Vergne et le Brésilien Lucas Di Grassi. Stoffel Vandoorne (Mercedes) a abandonné.

Le Néo-Zélandais Nick Cassidy, parti en pole position pour la deuxième fois de la saison, après Rome, a pris un excellent départ dans sa monoplace de l’équipe Envision Virgin, puis a bien résisté à «JEV», double champion FIA de FE.

C’était sans compter sur une attaque de Vergne sur Cassidy dont Günther a profité pour mystifier ses deux rivaux en passant en tête, à l’intérieur de l’épingle au bout du circuit, à 7 minutes du drapeau à damier.

Ce dépassement décisif a permis à Günther de remporter sa 3e course de FE, après s’être déjà imposé au Chili et au Maroc lors des saisons précédentes. Il est aussi le 9e pilote à gagner cette saison, en dix courses.

«C’était notre course à la maison, donc je suis très heureux», a réagi Günther, ravi d’apporter cette victoire à la seule équipe américaine de FE, BMW-Andretti.

Une deuxième course est prévue dimanche à New York, puis deux à Londres, toujours en juillet, et deux dernières à Berlin, à la mi-août.

Cette saison 7 de FE est la toute première disputée avec le prestigieux label de Championnat du monde de la FIA.

Classement de la Course 1 du E-Prix de New York, samedi:

1. Max Günther (All/BMW Andretti), les 38 tours en 46 min 24 sec et 747/1000

2. Jean-Eric Vergne (Fra/DS Techeetah) à 2.072

3. Lucas di Grassi (Bré/ Audi Sport) à 2.832

4. Nick Cassidy (N-Z/Envision Virgin) à 4.623

5. Robin Frijns (P-B/Envision Virgin) à 5.239

6. Sebastian Buemi (Sui/Nissan e.dams) à 6.370

7. Oliver Rowland (G-B/Nissan e.dams) à 6.581

8. Andre Lotterer (All/Porsche) à 7.826

9. Sam Bird (G-B/Jaguar) à 8.489

10. René Rast (All/Audi Sport) à 11.917

11. Alex Lynn (G-B/Mahindra) à 14.912

12. Antonio Félix da Costa (Por/DS Techeetah) à 15.289

13. Nyck de Vries (P-B/Mercedes EQ) à 27.523

14. Edoardo Mortara (SWI/Rokit Venturi) à 27.698

15. Norman Nato (Fra/Rokit Venturi) à 28.472

...

Classement du championnat pilotes après 10 manches (sur 15)

1. Edoardo Mortara (Sui) 72 pts

2. Robin Frijns (P-B) 72 pts

3. Jean-Eric Vergne (Fra) 68 pts

4. René Rast (All) 61 pts

5. Antonio Félix da Costa (Por) 60 pts.