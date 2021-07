Elise Mertens, après son triomphe en double à Wimbledon: «Notre fighting spirit a fait la différence»

Elise Mertens (WTA 8) était aux anges, samedi soir à Wimbledon, après avoir ajouté un troisième titre du Grand Chelem en double à sa collection.

Pour sa toute première finale sur le gazon londonien, la Limbourgeoise, 25 ans, et sa partenaire taiwanaise Hsieh Su-Wei (WTA 5) sont sorties victorieuses d’un thriller de 2h30 sur le Centre Court contre les Russes Veronika Kudermetova (WTA 24) et Elena Vesnina (WTA 139). Elles se sont imposées 3-6, 7-5 et 9-7 après avoir sauvé deux balles de match à 5-4 dans le deuxième set.

«Ce fut un match incroyable», déclare Elise Mertens. «J’ai l’impression que cela avait duré 7 heures tellement c’était serré. Je me disais que cela ne finirait jamais. C’est la raison pour laquelle, lors de notre première balle de match, j’ai dit à Su-Wei ‘Vas-y. De grâce, conclus!’ Ce fut un match tellement éprouvant. Elles ont également eu des balles de match, si je me souviens bien. Nous avons simplement continué à nous accrocher. Nous n’avons jamais abandonné. Et c’est peut-être ce fighting spirit que nous avons affiché qui a fait la différence aujourd’hui. Bien sûr, il y avait de la tension, mais nous l’avons bien gérée à la fin. Là, on en rigole, mais nous sommes très heureuses d’avoir réussi à conclure».

Ce triomphe, le deuxième en Grand Chelem cette année après sa victoire à l’Open d’Australie avec la Biélorusse Aryna Sabalenka, vient compenser largement un Wimbledon qui avait été décevant pour Elise Mertens jusque-là. La N.1 belge avait en effet été éliminée au troisième tour en simple contre l’Américaine Madison Keys (WTA 27) dans un match où elle avait été impuissante.

«Cette déception demeure, mais être parvenue à se remobiliser pour gagner en double est vraiment chouette», a-t-elle poursuivi. «Ce n’est pas tous les jours que l’on remporte un tournoi du Grand Chelem. Et j’aime bien jouer en double, car c’est plus décontracté, même si on ne le dirait pas au vu du match d’aujourd’hui. C’est mon troisième Grand Chelem sur les quatre et c’est très spécial de gagner sur une surface autre que le dur. Qui plus est après avoir sauvé des balles de match. C’est quelque chose dont nous nous souviendrons toute notre vie! Je ne suis pas quelqu’un qui boit beaucoup, mais je trinquerai sans doute avec une coupe de champagne pour fêter ça».

Su-Wei Hsieh: «Elise m’a beaucoup aidée aujourd’hui»

Les deux joueuses ne pouvaient se départir de leur sourire après leur victoire épique sur le Centre Court. «Cela fait à peine deux mois que nous jouons ensemble et être parvenues à gagner est vraiment génial», a confié la N.1 belge après la victoire.

«Nous sommes très heureuses. C’est une belle surprise! Nous avons connu quelques défaites cuisantes (NdlR: à Roland-Garros après avoir mené 5-1 dans le troisième set et hérité de 7 balles de match!), mais le mieux était d’en tirer les leçons. Rester négatif n’allait pas nous faire avancer en tant qu’équipe. C’était très important de bien communiquer, d’être énergiques. Comme aujourd’hui. Nos adversaires ont eu balle de match, elles ne sont pas parvenues à conclure. Nous bien. C’est le tennis. Su-Wei est une très belle personne. Elle est marrante et elle fait toujours de son mieux. Et c’est une magicienne».

Elise Mertens et Su-Wei Hsieh avaient prévu de faire un bilan de leur collaboration au terme de Wimbledon. Et suite à ce triomphe, il ne fait que peu de doute qu’elles continueront leur association après les Jeux Olympiques à Tokyo.

«Non, maintenant que nous avons gagné, nous allons changer de partenaire», a confié Su-Wei Hsieh en éclatant de rire. «Elise m’a beaucoup aidée aujourd’hui, surtout au début quand je n’étais pas bien dans le match. Elle a vraiment fait du bon boulot. Et puis, elle a le service le plus puissant. Vous le saviez? J’ai regardé le service des hommes hier lors des demi-finales et le radar indiquait en général 120 miles/h. Et Elise peut dépasser les 130, au minimum. Je suis très impressionnée par son service et je vais lui demander comme progresser sur ce plan. Elle est mon idole au service. Je vais la suivre lors de ses entraînements et j’espère que j’attraperai des biceps comme elle», a-t-elle conclu en souriant.