Les Diables en vacances: Carrasco à Santorin, De Bruyne en famille, Courtois à Ibiza, Lukaku avec Jay-Z

Éliminés en quarts de finale de l’Euro face à l’Italie, les Diables rouges profitent de quelques jours de repos.

Thibaut Courtois

Le gardien du Real Madrid réside toujours à Ibiza. Profiter du coucher de soleil sur un bateau ou tout simplement se détendre au bord de la piscine. «Recharge», a ajouté le gardien sur Instagram. Plus tôt cette semaine, il a également été repéré sur un yacht avec des amis et sa nouvelle petite amie, l’Israélienne Mishel Gerzig, 24 ans.

Yannick Carrasco

Avec Noémie Happart, élue Miss Belgique en 2013, le joueur l’Atlético est basé à Santorin, en Grèce. Carrasco et sa femme se sont séparés en 2020 après cinq ans ensemble, mais récemment, c’était un grand amour entre les deux. Happart a suivi plusieurs matches des Diables rouges lors du dernier Euro.

Dries Mertens

Le joueur de Naples, auteur d’un championnat d’Europe très compliqué, se repose à Zanzibar. Dans un bikini vert, son épouse Kat Kerkhofs, très connue en Flandre, n’a pas hésité à publier plusieurs photos sur les réseaux sociaux. «Buvez avec vos fesses exposées, du lait de noix de coco», a-t-elle écrit sur la photo ci-dessous sur Instagram.

Kevin De Bruyne

De son côté, Kevin De Bruyne prend du bon temps avec sa famille. Le joueur de Manchester City a d’ailleurs posté de nombreuses photos avec son fils. Après Mason, Milian et Rome, Michèle Lacroix et KDB ont accueilli leur fille Suri en septembre de l’année dernière. Deux jours après la défaite contre l’Italie, De Bruyne et son épouse et ami proche Kenneth Staelens se rendaient déjà à Amsterdam.

Romelu Lukaku

Romelu Lukaku passe également ses vacances en agréable compagnie. Il y a quelques jours, il a été photographié en compagnie de l’influenceur Shani Jamilah. Jeudi, une photo est apparue sur Instagram avec le rappeur Jay-Z. Depuis 2018, le Diable rouge est affilié à l’agence de gestion sportive du mari de Beyoncé.

C’est Michael Yormark (à gauche), président de la société de gestion sportive Roc Nation Sports, qui a publié le cliché sur Instagram. À côté de lui, on voit le rappeur Jay-Z (au centre) et le Diable rouge Romelu Lukaku. Sur la table se trouve une autre chemise Inter signée. La société dont Jay-Z est copropriétaire tente de mettre Lukaku sur le marché aux États-Unis depuis plusieurs années maintenant. Roc Nation Sports représente également les intérêts de Kevin De Bruyne et Axel Witsel, entre autres.

Lukaku et Jay-Z sont de grands fans l’un de l’autre, d’ailleurs. Le rappeur a déclaré à La Gazzetta dello Sport que l’attaquant avait immédiatement fait forte impression lors de leur première rencontre. Ce respect est également mutuel. « Ce qui me plaît en lui, c’est la façon dont il est attaché à ses racines. Rom est un garçon curieux. Il se pose toujours les bonnes questions. Il fait tout ce qu’il peut pour s’améliorer. Sur le terrain, mais aussi en privé et en profession. C’est pourquoi il va continuer à grandir en tant que joueur et en tant qu’être humain», s’est souvenu Jay-Z.