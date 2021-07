Pays en rouge, immobilier en hausse, médecine high-tech… 10 articles pour les 55 ans et plus

Notre pays est en code vert mais maintenant c’est l’Espagne et le Portugal qui repassent au rouge. Pendant ce temps-là, l’immobilier s’emballe dans toutes nos provinces. Heureusement, on prend le temps de se détendre en cultivant fruits et légumes et en se plongeant dans les meilleures lectures de l’été… Voici notre sélection d’articles qui devraient intéresser les 55 ans et plus. Mais pas que…

L’heure de votre départ en vacances approche. Mais si vous allez vers l’Espagne ou le Portugal, renseignez-vous bien. On vous explique pourquoi votre retour au pays risque d’être un peu plus compliqué.

L’immobilier est en hausse constante; ça, on le sait. Mais là, c’est carrément l’effervescence chez les notaires. On fait le point province par province. Dans notre sélection d’articles, retrouvez aussi de belles histoires familiales, les livres de l’été et bien d’autres choses.

1. Le Portugal et l’Espagne repassent en rouge

Mauvaise nouvelle pour les nombreux touristes belges qui ont prévu de partir en vacances en Espagne ou au Portugal: les deux pays repassent en grande partie en rouge sur la carte des voyages. À un point tel que la France déconseille à ses ressortissants de se rendre sur place.

2. L’immobilier grimpe en flèche

Sur les 6 premiers mois en 2021, en province de Luxembourg, l’activité immobilière a augmenté de 30,6%! ÉdA

Vente de maisons, d’appartements, de terrains: rarement, les notaires ont connu une telle effervescence sur le marché immobilier belge. Avec, pour les acheteurs, des conséquences sur les prix mais aussi de mauvaises surprises.

3. 1 070 km à vélo, sur les traces de l’exode de son grand-père

Le Fernelmontois s’est rendu jusqu’à Brive-la-Gaillarde où son grand-père avait été recueilli, en mai 1940. Doc

Daniel Crappe, un habitant de Fernelmont, vient de relever le défi un peu fou qu’il s’était lancé il y a 27 mois. Au terme d’un périple de 1070 kilomètres parcourus à vélo en 15 jours, l’infirmier en soins intensifs a rejoint Brive-la-Gaillarde (Corrèze). Une ville avec laquelle sa famille entretient un lien fort depuis que son grand-père Edgard y a été accueilli en 1940 durant l’exode.

4. Une médecine de plus en plus high-tech

Le bistouri n’est pas toujours l’outil central dans une opération: le cathéter, l’écran, l’image sont essentiels dans les hôpitaux. La médecine se modernise à une vitesse incroyable. Quand la firme Philips propose un petit tour des nouveautés catalogue, ça donne le tournis.

5. Les conseils et petit trucs pour conserver vos fruits et légumes

Même si la saison des fruits n’est pas terrible cette année, autant savoir comment bien conserver les maigres récoltes. Reporters/DPA Pour éviter de laisser pourrir les fruits et légumes, voici les conseils d’une permacultrice pour une conservation optimale.

6. Des livres à déguster cet été

On a parlé cuisine et émotions avec la romancière Anne-Gaëlle Huon. Et pour continuer de vous faire saliver, on vous propose notre sélection de livres qui font miam.

7. Il recrée le carrousel de son enfance

Frédéric, aidé de son papa, a recréé un caroussel à chaînes. Heymans Frédéric Remy réalise son rêve d’enfant: relancer le «Chibidibidi» de son père, un carrousel à chaînes, une attraction devenue rare sur les fêtes foraines.

8. Patrimoine oublié, le théâtre varia est à l’agonie

Fermé durant les années 80, le théâtre Varia à Jumet, attend des jours meilleurs. © Jacques Duchateau

À Jumet, le théâtre Varia fut un des hauts lieux culturels de la région, avec le Coliseum de Charleroi et la Ruche Verrière à Lodelinsart. Après sa fermeture, au milieu des années 80, le bâtiment Art Nouveau s’est inexorablement dégradé. Si les projets sont nombreux pour le faire revivre, aucun n’a encore pu être mené à bien.

9. La chiropraxie pour se soigner

Microgen – stock.adobe.com

La chiropraxie est une pratique manuelle thérapeutique qui reste peu connue chez nous. Pourtant, elle est validée scientifiquement et soulage de nombreux maux du corps.

10. Saison mitigée pour les cerises

Fruits de saison, les cerises ont été à la traîne, cette année. Et le mauvais temps de ces dernières semaines ne les a pas préservées.

