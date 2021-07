14e étape du Tour de France: Place aux puncheurs et aux baroudeurs

La journée devrait sourire aux attaquants alors que la lutte pour le maillot à pois s’annonce intense.

La quatorzième étape du 108e Tour de France se déroule, ce samedi, entre Carcassonne et Quillan. Cette étape très vallonnée de 183,7 kilomètres va proposer cinq ascensions répertoriées dont le Col de Saint-Louis (4,7 km à 7,4%) avec un sommet situé à 17 kilomètres de l’arrivée.

Avec un tel profil, les baroudeurs et les puncheurs vont être mis à l’honneur. Il est fort probable que le peloton laisse filer une grosse échappée à la veille de l’entrée dans les Pyrénées. Sauf accident, le classement général ne devrait pas subir de modifications et Tadej Pogacar (UAE Emirates) devrait conserver son maillot jaune. Mark Cavendish (Deceuninck – Quick-Step) est, quant à lui, solidement installé en tête du classement par points. Le maillot à pois devrait par contre être l’objet d’une grosse bagarre aujourd’hui. Nairo Quintana (Arkea-Samsic), Wout Van Aert (Jumbo-Visma), Michael Woods (Israel Start-Up Nation), Wout Poels (Bahrain-Victorious) et Bauke Mollema (Trek-Segafredo), qui se tiennent dans un mouchoir de poche, vont sans doute tenter d’intégrer l’échappée afin de récolter les points distribués au sommet des deux ascensions de troisième catégorie et des trois ascensions de deuxième catégorie.

L’arrivée est prévue aux alentours de 17h00.

Suivez l’étape en direct: