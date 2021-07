Festival de Cannes: l’actrice belge Déborah François dans le jury de «L’Oeil d’Or», un prix du documentaire

L’actrice belge Déborah François fait partie du jury de «L’Oeil d’Or», prix du documentaire de la Société civile des auteurs multimédia (Scam) dont l’objectif est de mettre sous les projecteurs du Festival de Cannes ce genre cinématographique.

Le jury est cette année présidé par le réalisateur américain Ezra Edelman.

L’Oeil d’Or, qui sera remis le 17 juillet, récompense un film présenté dans les sections cannoises: Sélection officielle (Compétition, Un Certain Regard, Hors compétition, Séances de minuit, Séances spéciales, Courts métrages, Cannes Classics), Quinzaine des Réalisateurs et Semaine de la Critique.

Doté de 5.000 euros, ce Prix du documentaire a été créé en 2015 par la Scam, en collaboration avec le Festival de Cannes.

Parmi les documentaires projetés durant le Festival de Cannes sont notamment en lice «Jane par Charlotte» de Charlotte Gainsbourg et «JFK Revisited: Through the looking glass» d’Oliver Stone.

L’Oeil d’Or figure sur la liste officielle des prix éligibles à la catégorie long-métrage documentaire de l’Académie des Oscars.