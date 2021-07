Une 1re wallonne: un service postal «zéro émission» arrive à Mons

bpost et la Ville de Mons collaborent au déploiement d’une «écozone» dans l’intramuros où journaux, lettres et colis seront distribués sans émission de CO2. Cette initiative, une première en Wallonie, s’appuie sur les enseignements tirés lors d’un projet-pilote à Malines.

En juillet 2020, le groupe bpost a lancé, à Malines, un projet pilote appelé «Ecozone». L’objectif est de réduire l’impact de la livraison de colis, lettres et journaux sur le climat et la qualité de vie en ville. Malgré l’augmentation importante et continue du nombre de colis, l’entreprise parvient aujourd’hui à distribuer tout le courrier et les colis sans émission aux Malinois, assure bpost.

En s’appuyant sur ce succès et sur les enseignements que bpost en a tirés, la Ville de Mons et bpost ont décidé de déployer une première Écozone en Wallonie, dans Mons intramuros. Celle-ci est actuellement en développement et devrait être en mesure de livrer paquets et lettres sans émission d’ici les prochains mois.

Outre cette seconde ville, la première en Wallonie, des projets de logistique urbaine durable Écozone verront le jour, cette année, dans d’autres centres-villes dans les 3 régions.

«bpost s’est engagé dès 2015 à respecter les objectifs des accords de Paris sur le climat. Nous développons en permanence de nouvelles solutions innovantes pour réduire notre empreinte écologique et l’impact de nos activités», souligne Paul Vanwambeke, directeur de la logistique urbaine chez bpost. «La Ville de Mons partage les mêmes ambitions écologiques. Nous avons ainsi vite trouvé un terrain d’entente pour mettre en place un projet de distribution durable dans le centre-ville.»

Mobilité douce et proximité

En 2019, bpost avait déjà choisi Mons comme ville pionnière en termes d’électrification de sa flotte basée à Ghlin. Seize véhicules diesel ont déjà été remplacés par des voitures électriques. De nouveaux véhicules vont venir compléter la flotte.

Leurs services seront concentrés au centre-ville de Mons où une partie significative des tournées est assurée par des facteurs à pied avec, à l’avenir, des remorques électriques.

Ces remorques seront utilisées pour la livraison à domicile de colis, de journaux et de lettres. Les véhicules électriques serviront de base pour l’approvisionnement du facteur en lettres et colis à distribuer mais aussi pour les livraisons aux points de collecte et aux bureaux de poste.

L’entreprise ambitionne de livrer les lettres et les colis sans émission à Mons intramuros. En maximisant l’utilisation d’une flotte verte, de facteurs à pieds avec une remorque électrique et d’un grand nombre de points d’enlèvement, bpost veut limiter à la fois le nombre de véhicules et le nombre de véhicules-kilomètres dans la ville.

Des points retraits à 500 mètres maximum

Les citoyens pourront en outre profiter d’un réseau hybride de proximité constitué de 9 points de retrait au sein de l’Écozone: 5 nouveaux sites avec des distributeurs automatiques de colis, 3 Points Poste et Colis et le Bureau de poste de Mons. Les habitants du centre-ville auront moins de 500 mètres à parcourir vers un point de retrait, ce qui permet au destinataire de récupérer ses colis sans avoir recours à la voiture.