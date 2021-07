9 BD à glisser dans votre valise avant de partir en vacances

Parce qu’une bande dessinée, ça peut aussi se lire dans un hamac, à la plage ou au bord de la piscine, on a choisi, pour vous, neuf albums que vous seriez bien inspirés de placer dans votre valise avant de brancher votre répondeur automatique de mails et de mettre les voiles pour ailleurs.

1 L’étreinte

Bamboo - C’est peut-être l’album de l’été. Une collaboration entre Jim (Une nuit à Rome) et Laurent Bonneau (Metropolitan) pour une histoire d’amour et de deuil. Benjamin, sculpteur de son état, revenait d’un week-end à Cadaquès. Avec, sous les yeux, la photo d’une femme prise sur la plage.

Soudain, l’accident. Romy, sa femme, sombre dans le coma. Benjamin survit. Et se met à chercher l’inconnue de la photo. Désespérément?

Un ouvrage magnifique à tous les points de vue, et plus optimiste qu’il n’y paraît. De cet optimisme propre à ceux qui savent la vie courte. Et si bien la saisir tant qu’il est temps.

Grand Angle Jim/Bonneau, 312 p., 29.90€.

2 Bretonneries

Fluide Glacial - Vous voulez tout savoir de la légende de la Dame Blanche, des korrigans ou des origines de la galette de blé noir?

Alors, surtout, ne… lisez pas Bretonneries. Parce qu’à la façon de ce qu’il a fait au sujet des deux guerres mondiales dans l’hilarant Petit théâtre des opérations, Monsieur le Chient – c’est le nom du scénariste – maltraite l’Histoire et, donc, les légendes bretonnes, pour nous donner de bons prétextes à rire.

Dix histoires qui sentent bon le chouchen, la haine du Normand (basique) et les chansons paillardes Bref, du n’importe quoi absolument hilarant, où apparaissent même… les Schtroumpfs (qui sont Bretons, donc).

À lire, mais pas comme un guide de voyage.

Fluide Glacial Monsieur le Chien/Levêque, 48 p., 10.95€.

3 Marathon

Dargaud - Quoi de plus estival que des Jeux olympiques? Pour oublier un Tokyo confiné, plongez-vous dans ce magnifique album consacré au sacre inattendu de Boughéra El Ouafi sur le marathon des Jeux de 1928, organisés à Amsterdam.

Ouvrier chez Renault, ce Français d’Algérie – où il est né – déjouera tous les pronostics pour vaincre Finlandais (volants, forcément), Japonais et Américains (bien soignés, semble-t-il).

Un exploit qui fleure bon l’olympisme à l’ancienne, raconté de façon linéaire par Nicolas Debon, qui se concentre sur la course, et nous raconte ce qui se passe dans le corps et dans les têtes de tels athlètes.

Dargaud Debon, 128 p., 19.99€.

4 Les carnets d’Esther – L’année de mes 15 ans

Allary - Depuis six albums, et donc six ans, Riad Sattouf (L’Arabe du futur) raconte le quotidien d’Esther. Place, cette fois, à l’année de ses 15 ans. Où il est question d’une certaine initiation à l’alcool, d’une fête d’anniversaire (les deux étant liés), d’amour, de Timothée Chalamet et de LeBron James.

Et puis, bien sûr, pas possible d’échapper au sujet du coronavirus, qui s’invite au milieu de l’album comme il s’est tapé l’incruste dans nos vies. Et la chose est plutôt intéressante, puisqu’elle permet de comprendre, de façon très pragmatique, comme cette jeune génération a vécu masques, confinement et distanciation sociale.

Heureusement, l’humour faussement naïf de l’ami Riad est là pour détendre l’atmosphère.

Allary «Histoires de mes 15 ans», Riad Sattouf, 58 p., 16.90€.

5 L’incroyable histoire du vin

Les Arènes BD - L’histoire du vin en bande dessinée, l’idée est sympa.

Un guide, évidemment baptisé Bacchus (on ne vous fera pas l’injure de vous refaire l’étyomologie du nom), nous emmène d’épisode en épisode à travers les millénaires et les continents par le biais de multiples témoignages et de nombreuses anecdotes. De pas mal de partis pris aussi, c’est inévitable.

Un album globalement sympathique, riche d’une foule d’informations souvent inédites, qui aurait toutefois pu être plus gouleyant. Mais qui a de la jambe quand même, on vous rassure.

Parfait à l’heure de l’apéro. Et sans la moindre modération.

Les Arènes BD Simmat/Casanave, 230 p., 22€.

6 Les beaux étés (T.6)

Dargaud - Zidrou et Porcel sont fidèles à leur rendez-vous de l’été avec cette série sur les vacances d’une famille pas comme les autres.

Alors que Madame attend le petit quatrième de façon imminente, le père embarque toute la petite famille dans la 4L, mais n’atteindra jamais le Sud, la faute à un chauffard peu scrupuleux.

Le temps de réparations qui, bien sûr, tireront en longueur, les Faldérault vont planter leur tente dans une ferme tenue par deux femmes qui forment un couple. Ce qui n’a rien d’évident au début des années 70…

Une «feel good série», qui distille, mine de rien, d’évidentes leçons de tolérance. Du bonheur.

Dargaud «Les Genêts», Zidrou/Lafebre, 56 p., 14.50€.

7 Valhalla Hotel (T.2)

Delcourt - Vous cherchez une série qui allie action, rire et aventure? Assurément, et même si deux volumes sont seulement sortis sur les trois programmés, Valhalla Hotel est fait pour vous.

Dans une sorte de mélange réjouissant entre l’humour pince-sans-rire des frères Coen et le sens de la provocation de Tarantino, le duo Perna-Bedouel met un sacré boxon dans un bled du fin fond de l’Amérique, où sévit une inquiétante communauté allemande qu’on croirait tout droit sortie du Troisième Reich.

Le rythme est infernal, et le propos déjanté. Génial. Vivement le troisième tome. En attendant, vous en avez quand même deux pour patienter. Ça le fait.

Delcourt «Eat the Gun», Perna/Bedouel, 64 p., 14.95€.

8 Intégrale Boule et Bill

Dupuis - Lecture idéale pour les vacances depuis la création de la série (c’était en… 1959), Boule et Bill reviennent dans une intégrale touffue et superbement documentée par les Pissavy-Yvernault.

Et ça ne veut pas rien dire quand on sait que ce couple s’est occupé, précédemment et entre autres, des intégrales consacrées à Spirou et Fantasio, Modeste et Pompon, et Lucky Luke.

Les pages de Roba, dont le talent, qui a souffert de la comparaison avec les autres monstres sacrés de l’âge d’or, n’a pas été suffisamment souligné, sont reprises chronologiquement.

Le charme est, lui, parfaitement intact, bien entendu.

Dupuis Tome 1 (1959-1963), Roba/Pissavy-Yvernault, 264 p., 35€.

9 Pourquoi la sieste?

Bamboo - Quoi d’un mieux qu’un album sur la sieste au cœur de l’été, saison de tous les repos?

Sur dessin de son copain Buche, Sti plaisante autant au sujet de la sieste qu’il nous en apprend les rouages les plus essentiels.

Impossible, après ça, de louper votre prochain roupillon. Et vous en apprendrez aussi, au passage, sur les clichés qu’elle charrie.

Allez, un livre puis au lit!