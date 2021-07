Les Terrasses de l’Espace 23, un nouveau concept qui sent bon l’été débarque à Bastogne

Bastogne va accueillir un nouveau concept pour profiter de différentes activités autour d’un verre en plein air.

Le jardin de l’Espace 23 à Bastogne va revêtir des habits de fêtes exceptionnels cet été. C’est en ce lieu que l’ASBL Mat 241 lance son nouveau concept: Les Terrasses de l’Espace 23. Elles seront ouvertes à partir de ce dimanche 11 juillet à l’occasion d’une soirée spéciale finale de l’Euro 2020 à partir de 18h, avec des événements jusqu’au 22 août. Parmi ces événements, dont certains organisés en collaboration avec des associations et des clubs sportifs, l’ASBL Mat 241 va proposer des Garden DJ, des After work, des journées ou soirées spéciales comme une soirée des célibataires, soirée 90-2000, mais aussi des concerts avec des groupes locaux, bal musette ou encore des tournois de pétanque, des brocantes, et bien encore. Des séances de cinéma en plein air seront aussi organisées, en collaboration avec le CineXtra de Bastogne.

«Le programme sera détaillé au fur et à mesure sur la page Facebook “Les Terrasses de l’Espace 23”, indique Noam Husquet, le responsable de la communication.

Notre souhait, est de faire revenir les gens dans le centre-ville de Bastogne et de faire revivre la ville.

Nous ne souhaitons pas faire de la concurrence aux cafés. Ce que nous proposons, c’est un moment de détente à faire entre amis ou en famille en mode conviviale, cosy, lounge. Boire un verre sur notre terrasse VIP avec une ambiance musicale locale ou devant un bon film.»

Voilà un lieu de plus dans la région pour profiter d’un verre en plein air.