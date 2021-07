Motion de méfiance à Verviers : Muriel Targnion reprend sa place de bourgmestre

Cet aboutissement qui aura donc mûri pendant plus d’un an est aussi le fruit de nombreux rebondissements. EdA

Ça y est: le conseil communal de vendredi soir a installé la nouvelle majorité politique formée des dissidents PS, du PS, et du cartel MR-Nouveau Verviers-cdH.

Voici le nouveau collège communal qui dirige Verviers depuis vendredi soir. -

C’est donc ce vendredi soir que le conseil communal verviétois s’est réuni afin de voter la motion de méfiance collective à l’encontre du collège actuel pour installer une nouvelle majorité politique.

La séance a débuté peu après 18 heures, en visioconférence, avec pour seul point à l’ordre du jour, l’installation de la nouvelle majorité. C’est donc chose faite. Notons tout de même les absences d’Hasan Aydin, et des conseillers communaux proches de lui, Chimaine Nagui, Anass Gallass, et Said Naji.

La nouvelle majorité destinée à faire avancer Verviers au moment crucial de son redéploiement est en place. Elle est formée des dissidents PS, du PS, et du cartel MR-Nouveau Verviers-cdH. La nouvelle majorité a récolté 24 voix pour, 2 voix contre, et 5 abstentions.

Le nouveau collège communal se compose de Muriel Targnion – qui a prêté serment à 19h13 –, Alexandre Loffet; Sophie Lambert, Antoine Lukoki, Gaëlle Denys; Maxime Degey, Freddy Breuwer; Jean-François Chefneux; et Cécile Ozer.

Tant de revirements de situation Cet aboutissement qui aura donc mûri pendant plus d’un an est aussi le fruit de nombreux rebondissements. Pour rafraîchir les mémoires, rappelons les plus importants tumultes. Le 28 juin 2020, le collège se désolidarise d’Hasan Aydin et veut l’écarter de la gestion communale. Le 7 juillet 2020, le PS de Verviers est placé sous tutelle. Dans la foulée, Muriel Targnion scelle un accord avec le cdH qui lui vaudra son exclusion du parti. Alexandre Loffet et la conseillère Laurie Maréchal tourneront le dos au PS par solidarité. Fin août 2020, le PS annonce avoir trouvé un accord avec le cartel MR-NV-cdH pour former une majorité avec Jean-François Istasse comme mayeur. Cette majorité installée le 21 septembre sera suspendue par le Conseil d’État le 9 octobre. Le retour à la situation initiale ne sera donc pas pour plaire au PS qui proposera différents scénarios, notamment avec Malik Ben Achour comme bourgmestre, mais toujours en vain. Jamais le nombre de signatures nécessaires ne sera atteint. Le temps passe, file même, et c’est finalement en cette fin juin 2021 que le PS aboutira à un accord avec ses dissidents – Muriel Targnion en tête – et le cartel.

Le nouveau collège s’est réparti les différentes compétences communales comme suit:

Muriel Targnion (ex-PS), bourgmestre

Administration générale, secrétariat, protocole, police administrative, sécurité civile et sanitaire, lutte contre le radicalisme, affaires électorales, passeports, permis de conduire, casier judiciaire, PlanU (plan d’urgence communal), R.G.P.D. (règlement général sur la protection des données), relations et communication extérieures, intercommunales, transversalité, tutelle sur la RCA (régie communale autonome), coordination de la politique de la PDU (perspective du développement urbain) et de la politique intégrée de la ville, sanctions administratives communales.

Maxime Degey (MR), 1er échevin

Travaux, mobilité, gestion courante des énergies, informatique, agriculture, bien-être animal, associations patriotiques.

Sophie Lambert (PS), 2e échevine

Santé, logement, égalité des chances, instruction publique, familles, droits des femmes, Vervibus, Verts et vifs.

Jean-François Chefneux (Nouveau Verviers), 3e échevin

Culture, tourisme, musées, bibliothèque, participation citoyenne, patrimoine public, environnement et transition écologique, smartcities, propreté publique et gestion des déchets, FEDER (les fonds européens), permis d’environnement.

Cécile Ozer (cdH), 4e échevine

Affaires économiques, commerce, développement local, emploi, insertion professionnelle, hub créatif, permis d’implantations commerciales excepté les permis intégrés, accueil extrascolaire, animation des plaines et des espaces de convivialité, plaines, petite enfance, régies des quartiers, tutelle du CPAS, personnes handicapées, M.E.C.A (maison de l’égalité des chances et des associations), vie associative, cultes, présidente de Verviers Ambitions.

Alexandre Loffet (ex-PS), 5e échevin

Ressources humaines, finances, budget, économat, état civil.

Freddy Breuwer (MR), 6e échevin

Développement territorial, urbanisme, aménagement du territoire, S.A.R. (sites à réaménager), patrimoine privé, revitalisation urbaine, rénovation urbaine, gestion locative des biens communaux, permis intégrés, acquisitions et ventes d’immeubles.

Antoine Lukoki (PS), 7e échevin

Population, services des étrangers, inhumations, accueil, plan de prévention, encadrement des peines alternatives, coopération au développement, interculturalité, Centre régional verviétois pour l’intégration (CRVI), animation de la ville, fêtes et jumelages, sports, jeunesse, écoles de devoirs, enseignement artistique.

Gaëlle Denys (PS), présidente de l’action sociale

CPAS, plan de cohésion sociale, aînés.