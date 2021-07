Italie-Angleterre: ils ont rendez-vous avec leur histoire

Les Anglais n’ont plus rien gagné depuis 1996, et les Italiens sont en quête d’un trophée depuis 2006... AFP

Les Anglais, qui n’ont plus rien gagné depuis 1996, et les Italiens, en quête d’un trophée depuis 2006, se retrouvent dans une finale qui marquera un basculement pour son vainqueur

Le grand frisson de ses soirées où le coup d’envoi est donné quand ni le soleil, ni les enfants ne sont couchés est là. Juste devant nous. Forcément, il aurait été infiniment plus grand si les Diables s’étaient invités à Wembley, un voyage qui pour le coup aurait été du goût de Roberto Martinez.

L’heure n’est pas de savoir si prendre un autre chemin aurait permis de rallier Londres en contournant le Portugal, l’Italie puis l’Espagne pour passer plutôt par le pays de Galles, la république Tchèque et l’Angleterre.

Les Diables ont tracé leur route qui est celle des vacances depuis une grosse semaine alors qu’il faut au moins saluer un mérite à leur sélectionneur qui avait lancé avant le début des hostilités que «l’Angleterre est le grand favori du tournoi».

Pour (un peu) les flatter parce qu’il a peut-être un jour l’espoir d’y revenir faire carrière et pour (beaucoup) les connaître, le sélectionneur les avait vu arriver gros comme une maison. Peut-être parce qu’ils ont aussi joué la plupart du temps à la maison dans une compétition presque taillée sur mesure pour eux.

Même si jusqu’à preuve du contraire personne n’a encore vu un spectateur marquer un but, le football d’après a eu tendance à faire oublier tout le poids des supporters dans celui d’avant.

Comme personne non plus ici ne viendra se plaindre d’avoir assisté à un Euro qui a été un non-sens épidémiologique devant des tribunes remplies après avoir été saoulé de huis clos avec pour seul élément d’ambiance et centre d’intérêt que de voir émerger certains leaders vocaux. Qui, avant cette finale, n’ont pas le moindre espoir de se faire entendre sur la pelouse ce dimanche vu le vacarme assourdissant qui promet de s’échapper des tribunes.

Wembley promet d’être un enfer bouillant parce qu’il attend cette fête à la maison depuis 1966. Parce qu’il croit plus que jamais aussi en cette génération qui a fait sauter les malédictions les unes après les autres depuis que Gareth Southgate, d’abord un simple intérimaire, la guide.

Les Anglais se faisaient systématiquement éliminer aux tirs au but avec une seule séance gagnée sur sept depuis 1990? Plus personne ne leur en parle depuis leur qualification pour les quarts dans cet exercice contre la Colombie il y a trois ans.

Ils étaient incapables de battre l’Allemagne dans un grand tournoi? Ils ont fait mentir Gary Lineker pour panser un peu les plaies des échecs de 1990 en 1996 en brisant ce verrou psychologique.

Les demi-finales dessinaient un plafond de verre? Ils l’ont fait exploser pour se retrouver en face d’un adversaire en plein renouveau. Qui a oublié ce que le mot perdre signifie.

L’Italie a elle aussi su tirer tout le profit de jouer chez elle lors d’une phase de groupes franchement enthousiasmante. Elle qui était tombée au plus bas un triste soir de novembre 2017 quand la Suède lui avait claqué la porte de la Coupe du Monde au visage est de retour au plus haut.

Avec un style tout nouveau, tout beau qui lui a permis de réaliser l’exploit de se faire aimer en dehors de ses frontières.

Mais la Squadra reste aussi la Squadra comme elle l’a démontré face à l’Espagne quand, privée de ballon, elle est allée au-delà de la souffrance pour s’imposer, rappelant que le vernis du beau jeu a recouvert une culture profonde où le courage, la solidarité, la discipline et l’art du contre reste des vertus qui la guide toujours.

Comme l’intox maniée par Giorgio Chiellini qui a embrouillé magistralement Jordi Alba juste avant la séance de tirs au but et qui en a remis une couche quand il a lancé que «rien que le banc anglais pourrait gagner l’Euro parce que l’Angleterre, ce n’est pas que Kane».

Reste que l’attaquant a été un formidable totem. Prouvant qu’il était possible d’aller loin avec un très grand avant-centre et un gardien au mieux moyen. Un peu l’inverse de cette Italie-là. Mais l’un comme l’autre auront besoin d’un peu plus encore pour être à l’heure à leur rendez-vous avec l’histoire.