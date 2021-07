L’hôtel en forme d’«émoji caca» qui dégoûte les Écossais

À Édimbourg, un nouveau bâtiment est loin de faire l’unanimité. Et pour cause, pour de nombreux visiteurs et internautes, son architecture évoque… une crotte.

C’est l’histoire d’un hôtel dont les courbes font jaser. À Édimbourg, dans la capitale écossaise, le principal édifice du nouveau quartier St James suscite de nombreuses réactions outrées depuis qu’il est sorti de terre. Le hic? Sa ressemblance avec… une crotte.

Pourtant attendue depuis plusieurs années – le bâtiment remplace une ancienne construction laissée à l’abandon dans les années 90 – et considéré par le gouvernement écossais comme le symbole de tout un quartier, la construction, tout en bronze, ne convainc pas. Surnommée «The Golden Turd» («La crotte dorée» en français) par ses opposants, elle fait désormais régulièrement l’objet de critiques et de railleries sur le web.

Parmi les dernières salves recensées, celle du célèbre quotidien «The Guardian», qui compare le bâtiment à «l’émoji caca», n’est pas passée inaperçue. «Dévoilant son pic fécal au-dessus de la ligne d’horizon urbaine historique, jurant dans un paysage charmant fait d’élégants clochers et autres flèches, ce gros tas luisant démontre qu’en dépit des mesures de l’Unesco pour protéger le patrimoine mondial, de l’activisme en faveur de la conservation (architecturale, NDLR) et de longues négociations dans la phase de conception, la situation devient parfois… merdique.»

«C’est un bâtiment qui évoque le bonheur, estime pourtant son architecte James Dilley dans les colonnes du quotidien britannique. Il s’agit de célébrer ici la position d’Édimbourg en tant que capitale des festivals par excellence.» Et l’homme de poursuivre en signalant que «certaines parties de la ville sont plus sérieuses et introverties, et qu’il s’agit de démontrer autre chose» dans le cas présent: «voulait quelque chose de plus communicatif et expressif, censé rendre les gens heureux.» Un argumentaire qui est loin de convaincre les opposants au projet, qui regrettent notamment que les avis défavorables aient été supplantés par l’argent des investisseurs.

Aujourd’hui obligés de faire avec cette «déjection tombée du ciel», comme le résume le critique britannique d’architecture Oliver Wainwright dans les colonnes du «Guardian», les Écossais ont pris le parti de se moquer de la situation. En lançant notamment une pétition pour accrocher des yeux au bâtiment afin que sa ressemblance avec le célèbre émoji soit totale.