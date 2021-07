Fabio Jakobsen prolonge avec Deceuninck-Quick Step jusqu’en 2023

Le Néerlandais Fabio Jakobsen a prolongé son contrat avec Deceuninck-Quick Step jusqu’en 2023, a annoncé vendredi l’équipe cycliste belge.

«Je suis satisfait de continuer avec le Wolfpack», a réagi le Néerlandais dans le communiqué de son équipe. «Je voudrais remercier Patrick, le staff et tous les sponsors pour leur soutien fantastique. J’attends avec impatience les deux prochaines années, pour recommencer à gagner des courses avec mes équipiers, étape par étape. En ce moment, je me trouve à Livigno en train de préparer mes prochains objectifs. Je suis reconnaissant d’être là où je suis et d’avoir une équipe aussi incroyable autour de moi, une équipe qui m’a soutenu et aidé à me développer depuis que je suis devenu pro en 2018. Je continuerai à travailler dur pour atteindre mes objectifs», a ajouté Jakobsen.

Jakobsen est devenu pro au sein la structure de Patrick Lefevere en 2018. Il a depuis engrangé 18 succès, dont deux à la Vuelta. En août dernier, il avait été victime d’une terrible chute au Tour de Pologne, provoquée par son compatriote Dylan Groenewegen. Plongé dans un coma artificiel, le Néerlandais a ensuite subi des opérations au visage et passé une longue revalidation avant de reprendre la compétition au Tour de Turquie, en avril.

«Voir d’où vient Fabio, c’est tout simplement un miracle», a commenté Patrick Lefevere. «Étape par étape, il a fait des progrès et nous sommes super heureux de l’avoir avec nous pour deux années supplémentaires. Fabio a beaucoup de talent, il a des compétences et de l’ambition et nous allons continuer à travailler ensemble pour les prochaines courses. Il a traversé beaucoup d’épreuves, mais il a toujours eu l’équipe derrière lui et cela ne changera jamais. Dans le passé, il a battu certains des sprinteurs les plus rapides au monde dans des grandes courses et nous sommes conscients qu’un jour, il pourra à nouveau lever les bras au ciel», a conclu Lefevere.