10 articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce vendredi

Débordé par la chasse aux chenilles processionnaires, le brin de mauvaise fois de Roberto Martinez, une famille de hérissons au jardin, une version du Petit chaperon rouge saupoudrée de fantastique… Voici une sélection de dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce vendredi 9 juillet 2021.

1. À Couvin, la chasse aux chenilles bat son plein

«Regarde, une scène de crime!» Un passant blague, à vélo, en sortant du RAVeL à Mariembourg et en apercevant, sur le parking, un périmètre délimité et trois hommes qui s’y affairent, en combinaison blanche.

Protégés de la tête aux pieds, bottes, masque spécial et gants scotchés, les trois membres de l’équipe de Justin Devillers, entrepreneur en jardinage, sont accoutrés d’une façon particulière en effet. Leur job? Traquer les chenilles processionnaires pour les détruire. Et il est débordé.

2. Reprise: Il faudra compter sur les publics à risque»

Si la reprise économique est amorcée, le Conseil supérieur de l’emploi s’inquiète notamment de l’avenir des groupes vulnérables.

3. COMMENTAIRE | Martinez, un brin de mauvaise foi

C’est dur de perdre. Surtout quand on est habitué à gagner. En soixante et un matchs avec la sélection belge, Roberto Martinez n’a perdu que cinq rencontres.

4. Une famille de hérissons dans l’abri de jardin de Victor

EdA Une maman hérisson a choisi l’abri de jardin de Victor Czerniak à Burdinne pour mettre bat. Six petits sont nés dans un ballot de paille.

5. Opéra fantastique avec le petit chaperon rouge au château de Beloeil

Cet été, l’équipe des Nocturnales de Luc Petit vous convie, dans le parc du château de Beloeil, à sa nouvelle création: elle redonnera vie au fameux conte de Perrault, «Le petit chaperon rouge». Le parc prendra ainsi, durant deux semaines, les traits de la forêt du grand méchant loup.

6. Achetée 76 000€, la gare de Longlier abritera 2 appartements

EDA Claudy Petit C’est un entrepreneur de Vaux-sur-Sûre et son fils, qui ont acheté la gare de Longlier pour en faire deux logements, voire un gîte, en conservant le cachet du bâtiment. Avec les frais, le montant total de l’achat avoisine les 90 000€.

7. Onze livres qui vont vous faire saliver

On a parlé cuisine et émotions avec la romancière Anne-Gaëlle Huon. Et pour continuer de vous faire saliver, on vous propose notre sélection de livres qui font miam.

8. Fresh Paint a débuté en beauté à Ottignies-Louvain-la-Neuve

EdA Deux ouvriers communaux se délassent tout en faisant sécher des vêtements de travail. La scène se déroule sur le Pont Neuf qui mène du parking à la place Galilée, à Louvain-la-Neuve. Jaune a réalisé cette œuvre cette semaine dans le cadre du festival d’art urbain, Fresh Paint organisé par le collectif Farm Prod avec le soutien financier de la Ville (150 000€), de l’UCLouvain (10 000€) et du promoteur Eckelmans (10 000€).

9. De nouvelles activités et animations à Houtopia

Rouvert depuis le 9 juin dernier, Houtopia a profité du début de la saison pour présenter ses nouveaux espaces d’animations.

10. Joachim Gérard: «Le plus important ce n’est pas la victoire, c’est mon attitude»

Le mental de Joachim Gérard n’a pas tremblé, ce jeudi, sur le gazon londonien de Wimbledon dans le tournoi de tennis en fauteuil roulant.

Le Brabançon, quatrième joueur mondial, s’est qualifié pour les demi-finales au terme d’une rencontre disputée face au numéro deux mondial, le Britannique Alfie Hewett, 23 ans. Une revanche sur celui qui l’avait battu au premier tour à Roland-Garros.

