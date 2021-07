VIDÉO | De retour au pays, les Danois reçoivent un accueil chaleureux: «Maintenant, je dois pleurer à nouveau»

L’équipe danoise est de retour à la maison après sa défaite en demi-finale de l’Euro contre l’Angleterre.

Le Danemark aura sans aucun doute marqué l’Euro 2020. De retour au pays, les Danois ont reçu un accueil particulièrement chaleureux. Ce qui a provoqué une vive émotion dans le chef du sélectionneur, Kasper Hjulmand.

«C’est formidable de vivre ça. Nous avons été forts, nous avons tous traversé beaucoup de choses et maintenant je dois pleurer à nouveau», a déclaré Hjulmand, ému, qui a connu un championnat d’Europe des extrêmes avec son équipe. Lors du premier match de contre la Finlande, Christian Eriksen est allé au sol avec des problèmes cardiaques, puis le Danemark a atteint les demi-finales à Wembley. L’Angleterre était trop forte là-dedans. «Nous sommes toujours très déçus. Nous étions si proches et c’est très amer. Il est difficile d’expliquer comment le groupe a trouvé la force de continuer après la terrible chose que nous avons vécue. Le soutien que nous avons reçu a été écrasant et je suis très reconnaissant que Christian soit toujours là. C’est la chose la plus importante», dit Hjulmand.

« C’était des montagnes russes émotionnelles et je n’ai jamais rien vécu de tel», a déclaré le capitaine Simon Kjaer. «Maintenant que nous rentons à la maison, nous pouvons savoir ce qui s’est passé. Il est difficile de décrire ce que nous avons tous vécu, mais je pense que nous pouvons tirer un grand trait là-dessus maintenant. J’ai également parlé à Christian hier et il a été très déçu du résultat. Il profite de son temps avec sa famille maintenant.»

En plus de la déception, le Danemark était particulièrement fier: «L’avenir est prometteur pour nous. Nous avons très faim. C’est un groupe incroyablement beau que nous avons ici. Nous en avons déjà discuté, mais nous l’avons maintenant prouvé. Maintenant, nous sommes agacés et déçus, mais à partir de maintenant, nous continuerons à gagner quelque chose. En outre, nous voulons continuer à inspirer et à unir le Danemark.», a conclu Hjulmand.