Zinho Vanheusden en route vers La Spezia?

Le capitaine du Standard ne devrait plus évoluer avec les Rouches la saison prochaine.

Zinho Vanheusden semble s’éloigner de plus en plus du Standard. Le capitaine des Rouches, qui devrait être acheté par l’Inter pour un transfert estimé à 16 millions d’euros, ne devrait plus évoluer à Sclessin la saison prochaine. Si l’on en croit le journaliste renommé Gianluco Di Marzio, c’est La Spezia qui tiendrait la corde pour enrôler le défenseur en prêt. Mais Bologne et le Genoa sont également sur le coup.