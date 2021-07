Jemeppe-sur-Sambre: incendie à l'école du Wérichet

Un incendie s'est produit ce jeudi soir sur le site de l'ancienne école du Wérichet, à Jemeppe-sur-Sambre. Les pompiers ont invité les habitants du quartier à rester chez eux pour se protéger d'éventuelles fumées toxiques.

Ce jeudi vers 21h, les pompiers ont été appelés pour un incendie sur le site de l'ancienne école du Wérichet à Jemeppe-sur-Sambre, rue Boulanger du Hayon. Les flammes étaient spectaculaires et les dégagements de fumée importants, si bien que la zone de secours a demandé aux habitants du quartier de rester chez eux et de fermer portes et fenêtres pour se protéger d'éventuelles vapeurs toxiques.

Le feu a heureusement été circonscrit à une partie du bâtiment et a été maitrisé vers 22h30.

L'école du Wérichet est devenue un chancre urbain après avoir été abandonnée en raison de son insalubrité et des risques pour la sécurité des élèves et enseignants.

Selon une source présente sur les lieux, les causes de l'incendie sont très vraisemblement criminelles.