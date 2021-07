Wimbledon: Sofia Costoulas en quarts de finale du double chez les juniores, pas Hanne Vandewinkel

Sofia Costoulas, qui fait la paire avec la Finlandaise Linda Hietaranta, s’est qualifiée pour les quarts de finale du double chez les juniores à Wimbledon jeudi sur le gazon londonien.

Associée à l’Allemande Nicole Rivkin, Hanne Vandewinkel a par contre été éliminée au deuxième tour par les Américaines Elizabeth Coleman et Madison Sieg (N.8) 6-3, 4-6 et 10/5 au super jeu décisif en 1 heure 35 minutes de match.

Sofia Costoulas et Laura Hietaranta ont battu la Russe Alina Shcherbinina et l’Ukrainienne Sabina Zeynalova pour le compte du deuxième tour aussi: 6-4, 6-0 en moins d’une heure de jeu (58 minutes).

En quarts de finale, Costoulas et Hietaranta joueront soit contre la 3e paire tête de série formée par la Philippine Alexandra Eala et la Polonaise Priska Madelyn Nugroho, soit contre la Suissesse Chelsea Fontenel et l’Américaine Ashlyn Krueger.

Plus tôt dans la journée, Sofia Costoulas, 16 ans, 24e mondiale chez les juniores, avait dû s’incliner en simple, au 2e tour (8es de finale), devant la Britannique Alicia Dudeney (non classée en simple), 18 ans, bénéficiaire d’une invitation: 3-6, 6-1, 7-6 (7/5).

Hanne Vandewinkel, 17 ans, 39e mondiale, avait, elle, été éliminée au premier tour en simple.