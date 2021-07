Leader Price retire certaines crèmes glacées de la vente

Leader Price, en accord avec l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), retire de la vente trois produits de crèmes glacées en raison d’une teneur trop élevée en résidus d’un produit phytopharmaceutique, indique jeudi la chaîne dans un communiqué.

Les crèmes glacées concernées sont le produit «délice glacé façon crème brûlée (900 ml)» numéro de lot LPL 1083, code-barres 3263859902117, et code EMB 29181, la «crème glacée à la vanille de Madagascar» d’une contenance de 1L, numéro de lot LPL 1088, code-barres 3263859901295, et code EMB 29181, et enfin la glace «café avec inclusions saveur café chocolat» en pots de 1L, numéro de lot LPL 1083, code-barres 3263859901417 et code EMB 29181.

L’enseigne française demande à ses clients de ne pas consommer les produits et de les ramener au point de vente dans lequel ils ont été achetés pour remboursement. Les glaces ont été vendues dans les magasins Leader Price des villes de Couillet, Seraing, Herstal, Courcelles, Grâce-Hollogne, Binche, Hornu, Tihange et Fleurus.