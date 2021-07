Comment un photographe montois va exposer avec Dali et Amanda Lear à Venise

Stefano Petrella, photographe montois amoureux de Venise va mettre en scène deux monstres sacrés de la culture populaire du XXe siècle durant la Mostra.

«Dis Stefano, ça te dit de prendre part à une exposition mettant en scène Amanda Lear et l’œuvre de Salvador Dali à Venise?» C’est en gros la proposition qui fut faite à Stefano Petrella.

Ce photographe montois s’est bâti une certaine réputation dans la Cité des Doges, où ses travaux replongeant Venise à l’époque de la Renaissanceont été remarqués et appréciés. Ceux-ci lui donnèrent de nouvelles opportunités, dans le monde de la mode notamment. Mais aujourd’hui, sa carrière italienne vient de prendre une nouvelle dimension.

«Il y a peu, je cherchais un local pour exposer mes photos et je suis rentré dans le bâtiment d’une société active sur le marché de l’art pour prendre des renseignements. Et là je discute avec un individu, je lui explique que je suis photographe, je lui donne mon numéro et on se quitte. Quelques jours plus tard, il me rappelle pour me dire que mes photos lui plaisent et pour me convier à un rendez-vous.»

Connecter Dalí, sa muse et Venise

L’inconnu s’appelait en fait Stefano Petricca, fondateur d’un fonds d’investissement spécialisé dans le marché de l’art. Dans son bureau, il remet à Stefano Petrella deux grosses fardes. Ce sont les modalités pour participer à une exposition à Venise consacrée à Salvador Dalí et Amanda Lear, qui se sont rencontrés en 1965 alors que la jeune femme passait du mannequinat à la chanson.

Stefano Petrella. - Cette exposition intitulée «Salvador Dalí, Dissolvenze Surrealiste. Le réalisateur du rêve», démarrera le jour de l’ouverture de la 78e Mostra de Venise. Dans un ensemble multimédia et multisensoriel, la mission de Stefano sera de lier l’œuvre de Dalí, Amanda Lear et Venise et de créer un parcours artistique en contrepoint des œuvres du maitre qui seront exposées au Palazzo Nani Bernardo. Pour cela, Stefano Petrella a accès à toute l’œuvre de Dalí.

«Je peux faire ce que je veux avec ses œuvres», s’exclame-t-il. «Je les place où je veux pour créer des mises en scène dans Venise. L’autre jour, j’ai mis un tableau à 12 millions€ sur une gondole, il y avait quatre gardes autour», s’amuse-t-il, réalisant difficilement la chance unique qui lui est offerte.

Dernier photographe d’Amanda Lear?

Outre pouvoir piocher comme il l’entend dans la production de Dalí, Stefano Petrella peut aussi compter sur le concours d’Amanda Lear, qui a accepté de se prêter au jeu. «Salvador Dalí a été le compagnon spirituel d’Amanda Lear pendant une quinzaine d’années, qui elle fut sa muse. Si tout le monde connait cette histoire, on n’a jamais proposé à Amanda de se mettre en scène avec les œuvres de Dalí.»

Pour ce qui sera peut-être son dernier shooting accordé à un photographe, Amanda Lear a emmené Stefano Petrella sur les lieux qu’elle et Salvador ont visités, afin qu’ils servent de décor à ces clichés qui font revivre la relation partagée entre ces icônes du XXe siècle. Et entre lesquelles un photographe montois s’est glissé, grâce à une rencontre fortuite.