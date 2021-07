Reprise: «Il faudra compter sur les publics à risque»

Les stratégies à instaurer d’urgence

Au-delà des constats, le Conseil supérieur de l’emploi estime que les mesures de soutien (chômage temporaire, droit passerelle, etc.) doivent progressivement laisser la place à un accompagnement adapté aux besoins des entreprises, qui permettra de stimuler la création d’emploi. «Maintenir trop longtemps des aides non ciblées est non seulement coûteux d’un point de vue budgétaire, mais aussi contre-productif car cela fige des situations économiques non viables», stipule le rapport. Les mesures instaurées au plus fort de la crise «n’ont plus lieu d’être».

Par ailleurs, pour atteindre l’objectif d’un taux d’emploi d’au moins 80% en 2030, alors qu’il était de 70% en 2020, il faudra impérativement employer davantage de personnes «à risque». L’organisme cite notamment les personnes faiblement diplômées, d’origine non européenne, les personnes âgées de 60 à 64 ans, les personnes en situation de handicap et les malades de longue durée, de plus en plus nombreux. Le taux d’emploi des femmes (66%), pourrait également être augmenté.

«Cela suppose de pouvoir leur offrir des emplois de qualité en termes de conditions de travail et de rémunération», conclut le rapport.