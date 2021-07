Festival de Cannes 2021: la coproduction belge «Lingui, les liens sacrés», en lice pour la Palme, projetée jeudi

Le long métrage «Lingui, les liens sacrés» du réalisateur tchadien Mahamat-Saleh Haroun est projeté jeudi après-midi en compétition au Festival de Cannes, section ouvrant la voie à la prestigieuse Palme d’or.

Coproduit par la société belge Beluga Tree, avec l’aide du Centre du cinéma et de l’audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le film aborde le tabou de l’avortement au Tchad, pays où cette intervention est condamnée à la fois par la religion et par la loi.

«Lingui, c’est un mot tchadien. C’est le lien. Plus généralement, c’est ce qui relie les gens au nom du vivre ensemble. Ce terme signifie une solidarité, une entraide, pour ne pas laisser l’autre s’effondrer. Je ne peux exister que parce que l’autre existe, c’est cela le lingui, un lien sacré. Au fond, c’est une philosophie altruiste», explique Mahamat-Saleh Haroun.

Avec «Lingui, les liens sacrés», le cinéaste consacre pour la première fois un film à des personnages principaux féminins. «Cela faisait un moment que je souhaitais dresser le portrait d’une femme tchadienne telle que j’en connais. Ce sont des femmes célibataires, veuves ou divorcées qui élèvent seules des enfants. Souvent mal vues par la société, elles se débrouillent pour s’en sortir», souligne le réalisateur.

L’histoire est centrée sur Amina, qui élève seule sa fille qui est enceinte et souhaite avorter. «Au Tchad, il y a eu un projet de code de la famille, qui prévoyait d’aider les femmes sur les sujets de la grossesse et de la contraception, un peu à l’exemple du planning familial. Mais il n’a jamais été voté», relève Mahamat-Saleh Haroun. «L’avortement est toujours interdit. Mais certains médecins le pratiquent ouvertement, pour venir en aide aux femmes en détresse. Au nom du lingui, bien entendu. Tout cela m’a inspiré le sujet de ce film.»

Après son passage à Cannes, le cinéaste prévoit d’organiser des projections au Tchad pour conscientiser la population. «Le problème des grossesses non désirées prend de l’ampleur au Tchad. Il y a de plus en plus de faits divers où on découvre des nouveau-nés abandonnés, souvent morts, c’est horrible», pointe-t-il. «Tout ça à cause des interdits et de la honte à porter un enfant dit ‘illégitime’. De plus, les avortements clandestins sont dangereux, ils peuvent se terminer de manière tragique parce qu’on a souvent affaire à des charlatans.»

Habitué de la Croisette, Mahamat-Saleh Haroun a notamment remporté le Prix du Jury du Festival de Cannes en 2010 avec «Un homme qui crie».