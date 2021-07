Covid: tout ce qu’il faut savoir ce jeudi en Belgique et dans le monde

Coronavirus: on fait le point sur ce qui a fait l’actu, en Belgique et dans le monde, ce jeudi 8 juillet 2021.

1. BELGIQUE

Charleroi: en queue de peloton de la vaccination

À Charleroi, le centre de vaccination majeur du CEME de Dampremy tourne à plein régime: il accueille actuellement une moyenne de 3.200 patients par jour. D’excellents résultats qui n’empêchent pas la première ville de Wallonie de se retrouver en queue du peloton de la vaccination. + LIRE ICI

Vers la fin de la vaccination massive en Wallonie picarde

Les centres de vaccination vont réduire petit à petit leur personnel pour peut-être clôturer le travail d’ici le 31 août. + LIRE ICI

Les Belges ont voyagé moitié moins l’année passée par rapport à 2019

Pendant l’année 2020, marquée par la pandémie de coronavirus, les Belges ont effectué 11,4 millions de voyage. C’est une baisse d’un peu moins de 50% par rapport à 2019, selon les chiffres publiés ce jeudi par l’office de statistique Statbel. + LIRE ICI

Le fonds de soutien LIVE2020 a récolté plus de 850.000 euros

LIVE2020, le fonds de solidarité pour et par le secteur belge de la musique live et géré par la Fondation Roi Baudouin, a collecté un total de 850.000 euros, dont plus de 500.000 euros ont été reversés à 535 personnes et 94 initiatives de relance. + LIRE ICI

Le marché du travail «a échappé à des drames majeurs» grâce aux mesures de soutien

Les mesures de soutien des autorités ont permis de limiter les pertes d’emploi en 2020, ressort-il du rapport du Conseil supérieur de l’emploi publié ce jeudi. + LIRE ICI

2. MONDE

Plus de 4 millions de morts dans le monde

Le monde a franchi le seuil «tragique» des quatre millions de morts du Covid-19, a annoncé mercredi l’Organisation mondiale de la santé au moment où la pandémie, loin d’être terminée, reprend en intensité, notamment aux États-Unis et au Brésil, sous l’impulsion du très contagieux variant Delta. + LIRE ICI

Le Premier ministre luxembourgeois a quitté l’hôpital

Xavier Bettel, hospitalisé ce dimanche après avoir contracté le Covid-19, a quitté l’hôpital ce jeudi «en raison de l’amélioration de son état de santé», a annoncé le gouvernement dans un communiqué. + LIRE ICI

Plus d’hommes que de femmes positifs en Angleterre, l’Euro pointé du doigt

Les hommes sont pour la première fois plus nombreux que les femmes à être testés positifs au Covid-19 en Angleterre, selon une étude publiée jeudi, dont les auteurs évoquent comme possible explication les rassemblements pour regarder les matches de l’Euro. + LIRE ICI

3. SPORT

État d’urgence sanitaire à Tokyo pendant toute la durée des Jeux olympiques

Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a annoncé jeudi un nouvel état d’urgence sanitaire à Tokyo face à l’augmentation des cas de Covid-19, qui restera en place pendant toute la durée des Jeux olympiques devant s’ouvrir dans deux semaines. + LIRE ICI

4. CULTURE

Pas de «sur-risque de contamination» au Covid après le concert test d’Indochine

Un concert test le 29 mai à Paris avec le groupe Indochine, qui s’est tenu devant une foule masquée, a démontré «l’absence de sur-risque d’infection» au Covid-19, ont révélé ce jeudi les Hôpitaux de Paris. + LIRE ICI