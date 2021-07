Pensions: les récentes mesures augmentent le coût mais réduisent le risque de pauvreté

Les mesures récentes prises par le gouvernement fédéral en matière de pension augmentent le coût du vieillissement, mais diminuent le risque de pauvreté, indique le Comité d’Etude sur le Viellissement (CEV) dans son 20e rapport annuel présenté ce jeudi.

D’après les pespectives du CEV, les dépenses sociales liées au vieillissement passeraient de 24,6% du PIB en 2019 à 29,8% en 2070, soit une augmentation de 5,2 points de pourcentage. Il s’agit d’une augmentation de 0,9 point de pourcentage par rapport aux prévisions effectuées l’année dernière. Selon le CEV, ce relèvement des prévisions est majoritairement issu des dépenses de pensions, suite aux différentes mesures récentes prises par le gouvernement (relèvement de la pension minimum, suppression du coefficient de correction dans le régime indépendant, etc.).

Les effets retours attendus, notamment du plan de relance post-covid, ne compensent pas, ajoute le Comité. Ces mesures ont par contre un effet positif sur le risque de pauvreté des pensionnés.

Selon les projections, ce taux de risque de pauvreté des pensionnés devrait passer sous la barre des 4% en 2070 alors qu’il s’élevait à 13,4% en 2018. La ministre des Pensions Karine Lalieux a défendu lors de la conférence de presse de présentation une approche Keynésienne. «Ce sont les investissements qui permettent à notre pays, notre économie et notre population de continuer à vivre. Et ces investissements ont un effet retour positif à court, moyen et long terme. Investir aujourd’hui, c’est investir dans l’avenir», a-t-elle conclu. Mme Lalieux a rappelé qu’elle présenterait sa réforme globale de pensions en septembre prochain.