Netflix: comment désactiver cette fonction stressante

Le leader mondial du streaming met tout en œuvre pour vous pousser à regarder épisode sur épisode.

Par défaut, Netflix est un pousse-au-crime. À peine un épisode bouclé, le service de streaming vous invite à regarder le suivant. Vous disposez d’une poignée de secondes pour annuler la lecture automatique de la nouvelle vidéo. C’est à la limite d’être stressant.

Heureusement, il est possible de désactiver cette fonction, profil par profil. La désactivation sera immédiate et simultanée sur tous les appareils (ordinateur, TV, smartphone, etc).

La progression de la barre blanche dans la case Ep. suivant est rapide et se termine par le lancement de l’épisode suivant si vous n’interrompez pas le processus. Capture d’écran

Voici la procédure à suivre sur navigateur:

– Ouvrir le site web Netflix et se connecter à son compte

– Cliquer en haut à droite sur l’icône du profil puis sur Gérer les profils

– Cliquer sur le profil à modifier

– Cliquer pour décocher la case Lecture automatique de l’épisode suivant d’une série sur tous les appareils

– Cliquer sur Enregistrer

– Cliquer sur Terminé

Désormais, si l’option Ep. suivant apparaît toujours en bas à droite en fin d’épisode, elle ne s’activera plus automatiquement. Vous devrez appuyer ou cliquer dessus pour valider ce choix qui prolongera votre session Netflix.

La procédure à suivre sur smartphone est similaire:

– Ouvrir l’application mobile Netflix

– Appuyer en haut à droite sur l’icône du profil

– Appuyer sur Compte

– Sous Profil et contrôle parental, appuyer sur le profil à modifier

– À la droite de Paramètres de lecture, appuyer sur Modifier

– Appuyer pour décocher la case Lecture automatique de l’épisode suivant d’une série sur tous les appareils

– Appuyer sur Enregistrer

Rappel important, cette modification vaut uniquement pour le profil sur lequel elle a été appliquée. Chaque profil créé dans le compte Netflix peut choisir de désactiver ou pas la lecture automatique de l’épisode suivant.

Accélérer le «binge-watching»

Ce n’est pas nouveau. Netflix vous pousse à visionner programme sur programme. C’est en vous rendant accro au «binge-watching» (visionnage boulimique) que le service entend vous inciter à prolonger votre abonnement.

La lecture automatique de l’épisode suivant fait partie de cet arsenal de persuasion. Pour vous aider à enchaîner plus rapidement encore les épisodes, Netflix vous propose carrément de les regarder… à vitesse rapide.

Dans les options de visionnage en cours de programme, le compteur de vitesse propose de diffuser le son et l’image à la cadence accélérée de 1,25x ou 1,5x. Ça permet de phagocyter plus rapidement les saisons, à condition de supporter des dialogues accélérés qui deviennent un brin surréaliste à écouter.

Les voix deviennent étranges une fois que l’on accélère sensiblement la vitesse de diffusion d’un programme sur Netflix. Capture d’écran

On regarde quoi sur Netflix?

Après une pénurie de nouveautés liée à la pandémie, Netflix a repris son rythme de croisière. Le leader mondial du streaming injecte à nouveau épisodes, saisons et films à cadence élevée. Dans le genre des meilleures séries de zombies, la deuxième saison de Black Summer place la barre un peu plus haut. Dans les séries de super-héros, Jupiter’s Legacy divise critiques et spectateurs à l’heure où Disney + enchaîne les avis positifs avec WandaVision, Falcon et le Soldat de l’Hiver et Loki.