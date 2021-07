La 13e édition du Festival Alimenterre revient en octobre à Bruxelles et en Wallonie

Le Festival Alimenterre, qui entend être l’un des porte-voix de créateurs et penseurs qui agissent en faveur d’un monde plus juste et plus durable, se tiendra cette année du 9 au 16 octobre à Bruxelles et en Wallonie, ont indiqué jeudi les organisateurs dans un communiqué.

Le festival proposera des films, des concerts, des ateliers et des rencontres-débats pour la 13e année consécutive.

«Il est primordial de repenser et transformer nos systèmes agroalimentaires et d’imaginer le développement agricole de demain», a insisté l’ONG belge SOS Faim, qui organise le festival.

La tenue de l’événement à Bruxelles et en Wallonie est d’ailleurs l’une des principales nouveautés de cette édition 2021, et ce «pour renforcer les liens entre les festivaliers, les acteurs de terrain et les invités», ont souligné les organisateurs.

Pour cette 13e édition, la programmation met l’accent sur des films et des perspectives du Sud, des mondes africains en particulier. «Le Festival Alimenterre abordera des questions contemporaines et variées comme la transition agroécologique en République démocratique du Congo, l’exploitation des ressources naturelles en Afrique, l’engagement pour plus d’autonomie et pour une autre Politique Agricole Commune» parmi bien d’autres sujets encore.

Blandine Sankara sera l’invitée d’honneur du festival cette année. Sœur cadette du président révolutionnaire assassiné, sociologue de formation, Blandine Sankara a créé la ferme Yelemani («changement» en langue dioula) au Burkina Faso il y a neuf ans, afin de promouvoir la production locale et le bio. Elle s’impose désormais comme un centre d’expérimentation de l’agroécologie dans le pays.

À Bruxelles, le Festival Alimenterre 2021 se déroulera sur le site du See U (à Ixelles) pour la deuxième année consécutive. Le cinéma Kinograph accueillera les projections des longs-métrages en compétition, tandis que les locaux du Dinédit, du KomChéTaMère et du CocoriCO-Searching proposeront notamment des courts-métrages, des animations et des concerts.