Måneskin, vainqueur de l’Eurovision, mettra le feu au Ronquières Festival

Il y aura comme un parfum d’Eurovision au Ronquières Festival avec le groupe italien qui voit sa carrière internationale décoller.

En mai dernier, l’Europe découvrait la puissance du groupe italien Måneskin sur la scène de l’Eurovision. Sa prestation frisant l’épilepsie a séduit le public européen, ce qui a permis au jeune combo de remporter le concours, une première pour l’Italie depuis plus de 30 ans.

Depuis le concours, la cote de Måneskin est montée en flèche et les festivals s’arrachent le groupe. Le festival de Ronquières a annoncé que le combo italien serait de la partie le samedi 14 aout, disputant la tête d’affiche du jour à Romeo Elvis.

Ce sera la deuxième prestation belge du groupe, qui aura joué une dizaine de jours avant aux Lokerse Feesten, un concert pour lequel tous les tickets se sont vendus en 15 minutes! Les organisateurs de Ronquières conseillent donc aux amateurs de ne pas trainer à prendre leurs tickets…

Måneskin vient de sortir un EP, «Teatro d’ira – Vol.1». Ce dernier cartonne sur les plateformes de streaming, classant deux titres dans le top 10 de Spotify world. Le groupe, qui a consolidé son succès tout au long d’une série de tournées de 80 concerts à guichets fermés en Italie et en Europe, avec des ventes de billets totalisant plus de 140 000 personnes, semble bien parti pour s’envoler dans une autre dimension.

Un Ronquières presque normal

Les organisateurs du Ronquières festival ont reçu un accord de principe pour pouvoir organiser l’évènement dans des conditions normales, sans distanciation sociale, à jauge normale et sans masque.

Il y aura par contre des conditions strictes d’accès, devant garantir la sécurité sanitaire des festivaliers. Pour pouvoir assister au festival, il faudra donc présenter un «Covid Safe Ticket» qui prouvera soit un schéma de vaccination complet + 2 semaines minimum, soit un test PCR de moins de 72 heures, soit une attestation de guérison (de minimum 10 jours et maximum 180 jours).

Le festival aura lieu les 14 et 15 aout avec, outre Måneskin, Romeo Elvis, Pomme, Dionysos, The Magician, Black Box Revelation, Ico, Sharko, Charles (14/08), Woodkid, Aaron, L’Impératrice, Deluxe, La Femme, Bon Entendeur, 47Ter, Lola Marsh et Aurel (15/08). Les derniers noms seront annoncés ce vendredi.