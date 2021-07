VIDÉO | Ludivine Dedonder ne veut pas d’une autre affaire Conings: «Ce pour quoi je me bats au quotidien»

La ministre de l’Intérieur, Ludivine Dedonder, est revenue sur les remous que «l’affaire Jürgen Conings» a pu susciter, notamment en termes de responsabilités. Si elle rejette l’idée de démissionner, elle assume les manquements observés et indique vouloir «se battre au quotidien» pour que ce genre d’incidents n’arrive plus.

Invitée de la matinale sur DH Radio, dans «Il faut qu’on parle», la ministre de l’Intérieur Ludivine Dedonder est revenu, notamment, sur les divers couacs qui ont émaillé «l’affaire Conings».

Parmi les questions abordées, la ministre est revenue en détail sur les responsabilités et une possible réorganisation des services de renseignement: «J’ai demandé au SGRS de mettre en élaboration un plan d’action pour la fin de l’année. Comme je le dis depuis le début, si les fautes sont avérées, il y aura des responsabilités à prendre et des sanctions seront prises. Mon objectif est qu’il n’y ait plus de cas Conings et je mets tout en place pour que le fonctionnement du SGRS soit optimal. (...) Je suis favorable à tout ce qui permet une amélioration dans la communication, une amélioration du fonctionnement. Toutefois, les missions données à la Sûreté de l’État et au SGRS sont bien spécifiques. Ce sont des services complémentaires. Fusionner n’est pas la solution. Il faut coopérer davantage.»

Un état des lieux

Afin de ne pas se retrouver avec une nouvelle affaire Conings sur les bras, la ministre a également réclamé aux services de renseignement un nouvel état des lieux de la situation au sein des forces armées de notre pays.

«Dans les prochains jours, une évaluation plus précise me sera transmise et cela signifiera que des personnes retrouveront leur travail après avoir été écartées temporairement. D’autres personnes, qui représentent une menace potentielle, auront une mesure disciplinaire.»

Pas de démission

Enfin, Ludivine Dedonder a balayé d’un revers de manche l’idée d’une démission: « Le Vlaams Belang a demandé ma démission car Conings était un de leur membre. Pour le reste j’ai eu un soutien total au niveau de mes collègues du gouvernement. Je n’aurais pas démissionné de mon poste. Quelle faute j’ai pu commettre? À partir de là, qu’attend le citoyen de la part d’un politique? Qu’il prenne ses responsabilités, qu’il fasse changer les choses. Et c’est ce pour quoi je me bats au quotidien.»