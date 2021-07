Luiz Felipe Scolari revient au Gremio de Porto Alegre

L’entraîneur Luiz Felipe Scolari, 72 ans, va reprendre du service au Gremio de Porto Alegre, un club qu’il a déjà dirigé trois fois, a annoncé le Gremio ce mercredi sur les réseaux sociaux.

Cette annonce est intervenue peu après la défaite à domicile du Gremio contre Palmeiras (0-2), lors du la 10e journée du championnat Brasileirao dont le club est lanterne rouge, avec deux points seulement.

L’entraîneur précédent, Tiago Nunes, a fait les frais de la série noire actuelle en étant limogé dimanche, après la défaite à domicile (0-1) contre l’Atlético Goianiense.

Scolari était devenu champion du monde en 2002 avec le Brésil, au Japon et en Corée, quand il était le sélectionneur national. A la tête de la sélection portugaise de 2003 à 2008, il avait amené Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers en demi-finale de la Coupe du monde 2006, perdue face à la France (1-0). Il n’avait plus de poste depuis janvier dernier, après un bref passage de trois mois au Cruzeiro (D2 brésilienne).

Surnommé ‘Felipao’, Scolari a déjà dirigé le Gremio en 1987, le club remportant le championnat gaúcho. En 1993, il y est revenu pour remporter la Coupe du Brésil en 1994, puis la Copa Libertadores de 1995 et le championnat Brasileirao de 1996.

Son dernier passage aux commandes du Gremio eu lieu entre 2014 et 2015. Son dernier titre remonte à 2018, lors du championnat Brasileirao remporté par Palmeiras. Il a aussi dirigé la Seleçao lors de la déroute historique contre l’Allemagne (7-1) en demi-finale du Mondial 2014, au Brésil.