Angleterre - Danemark: Raheem Sterling sur le penalty litigieux: «Il y a clairement faute»

L’Angleterre s’est qualifié pour la finale de l’Euro, au terme d’un match à rebondissements.

En prolongations face au Danemark, Raheem Sterling a provoqué le penalty, transformé en deux temps par Harry Kane, qui a envoyé l’Angleterre en finale de l’Euro. Une phase litigieuse car les ralentis ne montraient aucun contact sur le joueur de Manchester City. «Il y a clairement faute», a assuré Sterling après la rencontre au micro d’ITV.

«Je suis rentré dans le rectangle, il a tendu sa jambe et c’était un penalty évident», a précisé le joueur de Manchester City. «C’est une performance majeure. On a dû aller puiser profondément, c’est la première fois qu’on encaissait un but dans l’Euro. On a pu égaliser et on savait qu’on devrait être patients. Avec les jambes qu’on a dans l’équipe, l’agressivité, la puissance, on savait qu’on pouvait les surpasser.»

Pour la première finale de son histoire dans un Euro, l’Angleterre sera opposée à l’Italie dimanche à 21h00 à Wembley. «C’est un pas de plus dans la bonne direction. Quand on sera de retour au vestiaire, ce sera fini. Il faudra se concentrer sur le week-end maintenant, y aller pas à pas, c’est ce qu’on doit faire», a conclu Sterling.