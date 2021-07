Assassinat du président haïtien Jovenel Moïse: Washington appelle Haïti à maintenir les élections

Le département d’État américain a appelé mercredi Haïti à maintenir les élections législatives et présidentielle prévues dans ce pays des Caraïbes pour le 26 septembre, avec un second tour le 21 novembre, en dépit de l’assassinat dans la nuit du président Jovenel Moïse.

«Les États-Unis continuent de considérer que les élections de cette année devraient être maintenues», a indiqué le porte-parole de la diplomatie américaine Ned Price lors d’un point-presse, jugeant qu’un scrutin libre «favoriserait le transfert pacifique du pouvoir à un président nouvellement élu».

Le président haïtien Jovenel Moïse a été assassiné et son épouse blessée par un commando armé mercredi en pleine nuit à son domicile.

Le Premier ministre haïtien par intérim, Claude Joseph, a décrété l’état de siège dans le pays des Caraïbes encore davantage plongé une double crise politique et sécuritaire.

Jovenel Moïse avait annoncé lundi la nomination d’un nouveau Premier ministre, Ariel Henry, avec justement pour mission la tenue d’élections.

Les deux tours des scrutins présidentiel et législatif devaient, selon un nouveau calendrier annoncé fin juin, se tenir les 26 septembre et 21 novembre. Les élections locales et municipales avaient, elles, été reportées à janvier 2022.

Dans un contexte d’insécurité et de violences de gangs faisant redouter un basculement vers l’anarchie généralisée, le Conseil de sécurité de l’Onu, les États-Unis et l’Europe avaient estimé prioritaire la tenue d’élections législatives et présidentielle libres et transparentes, d’ici la fin 2021.