Décès à 79 ans de l’ancien pilote argentin de Formule 1, Carlos Reutemann

L’ancien pilote de Formule 1, Carlos Reutemann est décédé à l’âge de 79 ans, a annoncé sa famille mercredi à Santa Fe en Argentine.

Carlos Reutemann a tourné sur le circuit de la F1 de 1972 à 1982 pour Brabham, Ferrari, Lotus et Williams prenant le départ de 144 courses. Il fut sur le podium à 45 reprises et sur la plus haute marche 12 fois. Sa meilleure saison, en 1981, le vit couronné vice-champion du monde.

Carlos Reutemann, membre du Parti justicialiste, était entré en politique après sa carrière se faisant élire deux fois gouverneur de sa province natale, Sante Fe (1991-1995 et 1999-2003) devenant ensuite Sénateur au parlement argentin en 2003.