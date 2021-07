Wimbledon: fin de parcours en quarts de finale pour Roger Federer, battu par Hubert Hurkacz

Roger Federer a été éliminé en quarts de finale de Wimbledon, troisième levée du Grand Chelem, mercredi. Le Suisse, N.8 mondial et tête de série N.6, s’est incliné en trois sets 6-3, 7-6 (7/4), 6-0 en 1h48 face au Polonais Hubert Hurkacz, N.18 mondial et tête de série N.14.

En demi-finale, Hurkacz, dont le meilleur résultat à Londres est un troisième tour en 2019, affrontera le vainqueur du dernier quart de finale entre l’Italien Matteo Berrettini, N.9 mondial et tête de série N.7, et le Canadien Félix Auger-Aliassime, N.19 mondial et tête de série N.16.

Huit fois vainqueur sur le gazon londonien, Federer, bientôt 40 ans et toujours gêné par son genou, n’ajoutera pas un 21e titre du Grand Chelem à son palmarès.