U2, Metallica, Rammstein… 30 ans de concerts rock dans l’œil de Benoît Bouchez à Quaregnon

Un métier devenu plus compliqué

En 30 ans, le métier de photographe musical a changé, et pas dans le bon sens. «L’évolution s’est surtout fait sentir ces 10 dernières années. Dans certains concerts, on nous fait entrer pour les 3 premières chansons, puis on nous sort de la salle. En cas de première partie, on poireaute sur le trottoir entre les deux concerts.»

Les photographes ont aussi tendance à être de plus en plus éloignés des scènes. «A Werchter, on se retrouve au même niveau que les ingés-sons. Si tu n’as pas un objectif suffisamment performant, tu ne sais rien faire.»

Les contrats sont aussi toujours plus restrictifs et les procédures de validation plus contraignantes. Une évolution due à l’entourage des artistes, aux labels et managers. «Ils veulent de plus en plus contrôler l’image des artistes et il faut toujours se battre pour faire son métier. Mais à côté de ça, tous les spectateurs filment et tout ça finit sur YouTube, Instagram…»

Pas de quoi dégouter Benoît pour autant, qui reste passionné. «Avant je ruais dans les brancards. Maintenant, je ne me prends plus la tête. Si certains ne veulent pas être photographiés, tant pis pour eux, on ne parlera pas de leur concert.» D’autres prendront l’espace avec plaisir.