Session de juin: des résultats et une participation globalement stables dans le supérieur

Malgré une année académique à nouveau chamboulée par la pandémie de coronavirus, les examens de juin dans l’enseignement supérieur ont affiché des taux de participation et de réussite globalement stables par rapport à une année normale, selon des chiffres livrés par le cabinet de la ministre de l’Enseignement supérieur, Valérie Glatigny.

Dans les universités, où la participation aux examens de juin est restée très stable, les taux de réussite des examens présentés sont meilleurs qu’en juin 2019, avec une évolution positive des réussites de plus de 6% pour les examens de bloc 1 en bachelier, de plus de 2,41% pour les autres examens de bachelier et de plus de 2,5% en master.

Dans les hautes écoles, sur la base d’un échantillon représentatif, le taux moyen de réussite par cours diminue de 1,4 point de pourcentage par rapport à juin 2019 (de 59,2% à 57,8%). La participation effective diminue également très légèrement (de 84% à 82%).

Dans les écoles supérieures des arts, sur base d’un échantillon, les conclusions sont semblables aux hautes écoles, avec un taux moyen de réussite en très légère baisse de 87,6% à 85%), et un taux de participation très stable.

«Les résultats constatés pour les étudiants de première année sont positifs, et démontrent qu’ils ont su réussir la transition entre l’enseignement obligatoire et l’enseignement supérieur malgré les conditions difficiles de cette année», a commenté la ministre Glatigny, citée dans un communiqué.