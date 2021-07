Le débrief du jour: Feu vert pour la vaccination des 12-15 ans | Camp scout attaqué | Président assassiné

Du nouveau concernant la vaccination, un président assassiné et le Tour au Ventoux. Montage EdA - Photo News, AFP & Belga

La vaccination des 12-15 ans pourra se faire avec autorisation parentale, le président haïtien assassiné, un camp scout attaqué: voici ce qu’il faut retenir, entre autres, dans l’actualité de ce mercredi 7 juillet 2021.

1. Hausse des cas de Covid: variant Delta et jeunes en vacances

Pour la troisième fois consécutive après deux mois de baisse, le nombre de contaminations est en hausse - une augmentation de 66% par rapport à la semaine précédente - dans le bilan Covid quotidien de Sciensano. Cette hausse peut s’expliquer par l’augmentation des tests pour pouvoir voyager et par l’importance plus grande du variant Delta selon Yves Van Laethem.

2. Feu vert pour la vaccination des 12-15 ans avec autorisation parentale

La conférence interministérielle Santé réunie mercredi matin a suivi l’avis favorable du Conseil supérieur de la Santé pour l’ouverture de la vaccination anti-Covid aux 12 à 15 ans, sur base volontaire et moyennant une autorisation parentale.

3. Le président haïtien Jovenel Moïse assassiné

Le président haïtien Jovenel Moïse a été assassiné tôt mercredi matin à son domicile, un événement qui menace de déstabiliser un peu plus le pays le plus pauvre des Amériques, déjà confronté à une double crise politique et sécuritaire.

4. Un camp scout attaqué à main armée

Deux individus armés ont attaqué un camp de scouts âgés de 9 à 11 ans à Tamise (Flandre orientale), mercredi vers 5h00, indique le porte-parole de l’association des scouts de Flandre.

5. Tour: abandons en cascade et double ascension du Ventoux

Le peloton du Tour de France a pris le départ de la 11e étape mercredi à Sorgues avec notamment une double ascension du mythique Mont Ventoux, avant une arrivée à Malaucène. La journée a été marquée par de nombreux abandons, dont plusieurs coureurs Belges.

