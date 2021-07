La cybercriminalité en nette hausse en 2020

Les signalements en matière de cybercriminalité ont explosé en 2020, selon les statistiques policières de criminalité pour l’année 2020 publiées mercredi. Parmi eux, le nombre de signalements en matière de phishing ou hameçonnage a connu une augmentation sans précédent: 7 424 procès-verbaux ont été rédigés, soit trois fois plus qu’en 2019.

Ce type de criminalité consistant à voler les données d’utilisateurs a connu une nette hausse au début de la crise du coronavirus, pendant les mois de mars et d’avril, avant de baisser légèrement au cours de l’été et de fluctuer autour de 700 signalements par mois à l’automne, relève la police fédérale dans un communiqué.

Mais le phishing n’est que l’une des différentes formes de cybercriminalité, souligne-t-elle. Au total, 43 501 cas de criminalité informatique ont été enregistrés en 2020, soit 26,6% de plus qu’en 2019. Une augmentation observée depuis plusieurs années.

Les infractions «classiques», telles que l’escroquerie ou la fraude, sont elles aussi de plus en plus souvent commises dans le monde numérique. La fraude par internet est ainsi particulièrement fréquente, avec 35.938 faits enregistrés en 2020, soit une augmentation de 41,4% par rapport à 2019, pointe la police fédérale. Selon elle, le glissement de la criminalité du monde réel vers le monde numérique semble s’être encore accentué pendant la pandémie de coronavirus.

«Les mesures prises dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, telles que le télétravail obligatoire et la fermeture de certains magasins, ont probablement conduit à une utilisation accrue des outils informatiques et d’Internet, et donc à une plus grande vulnérabilité en ligne», explique la police fédérale.

«Heureusement, la police n’est pas à la traîne. La transformation numérique que connaît notre société, s’étend aux services de police», souligne la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden. Et le vice-premier ministre et ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, de rappeler que récemment, les enquêteurs de l’affaire SKY ECC ont réussi à lire les cryptophones, qui étaient considérés comme incassables, la police judiciaire fédérale de Flandre orientale a pu identifier un cas de fraude à grande échelle avec des cryptomonnaies et à la mi-juin, trois phishers présumés ont été arrêtés à Gand, soupçonnés d’avoir fait au moins 50 victimes.