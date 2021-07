Assassinat de Jovenel Moïse: «l’état de siège» déclaré

La République dominicaine a ordonné mercredi la «fermeture immédiate» de sa frontière avec Haïti, après l’assassinat du président Jovenel Moïse. Peu après, le Premier ministre haïtien décrétait «l’état de siège» sur le territoire national haïtien.

«Nous avons donné l’ordre de fermer immédiatement» la frontière qui sépare Haïti de la République dominicaine, sur l’île d’Hispaniola, a annoncé à l’AFP la porte-parole du ministère de la Défense, Ceinett Sanchez.

«Nous regrettons et condamnons le magnicide du président haïtien Jovenel Moïse et de la Premier Dame Martine Moïse. Ce crime est une attaque contre l’ordre démocratique de Haïti et de la région», a réagi le président Luis Abinader sur Twitter.

Le sort de l’épouse du président haïtien, blessée dans l’attaque et hospitalisée était incertain, certains médias annonçant son décès.

Selon le journal Listin Diario, le président dominicain Luis Abinader a convoqué les officiers supérieurs de l’armée pour évaluer la situation.

Menaces de déstabilisation

Le président haïtien Jovenel Moïse a été assassiné tôt mercredi matin à son domicile, un événement qui menace de déstabiliser un peu plus le pays le plus pauvre des Amériques, déjà confronté à une double crise politique et sécuritaire. Selon le Premier ministre haïtien par intérim Claude Joseph, il a été assassiné «par des étrangers qui parlaient l’anglais et l’espagnol.»

Les relations entre les deux pays sont historiquement difficiles. Environ 500 000 Haïtiens vivent illégalement en République dominicaine et l’immigration clandestine est une pierre d’achoppement récurrente entre les deux pays. Le président Abinader ambitionne notamment de construire un mur sur les 380 kilomètres de frontière.

«État de siège» Le Premier ministre haïtien Claude Joseph a déclaré mercredi l’»état de siège» octroyant des pouvoirs renforcés à l’exécutif quelques heures après l’assassinat du président Jovenel Moïse. «Dans la stricte application de l’article 149 de la Constitution, je viens de présider un conseil des ministres extraordinaire et nous avons décidé de déclarer l’état de siège sur tout le pays», a-t-il déclaré.