Covid: tout ce qu’il faut savoir ce mercredi en Belgique et dans le monde

Coronavirus: on fait le point sur ce qui a fait l’actu, en Belgique et dans le monde, ce mercredi 7 juillet 2021.

La sélection de la rédaction 1. Feu vert pour la vaccination des 12-15 ans moyennant autorisation parentale La conférence interministérielle Santé réunie mercredi matin a suivi l’avis favorable du Conseil supérieur de la Santé pour l’ouverture de la vaccination anti-Covid aux 12 à 15 ans, sur base volontaire et moyennant une autorisation parentale, a-t-on appris auprès du cabinet de la ministre wallonne Christie Morreale. + A LIRE 2. «La vaccination obligatoire n’est pas un gros mot» Benoît Rondelet, directeur médical au CHU-UCL Namur, regrette le trop faible taux de vaccination, aussi au sein des cliniques. + A LIRE 3. Baromètres, certificat, tests gratuits: les conseils du Centre de crise pour le départ et le retour de vacances En marge de sa conférence de presse hebdomadaire sur les derniers chiffres du Covid, le Centre de crise a tenu à rappeler les mesures à prendre au départ et au retour de vacances, ainsi que les bons réflexes à avoir à l’esprit lors de votre voyage. + A LIRE

Belgique

Poursuite de la remontée des contaminations (+66%)

Pour la troisième fois consécutive après deux mois de baisse, le nombre de contaminations est en hausse dans le bilan Covid quotidien.

+ A LIRE

VIDÉO | Hausse des chiffres du Covid: «De nombreux jeunes se font tester avant de voyager»

Le Centre de crise et Sciensano ont tenu une nouvelle conférence de presse ce mercredi, pour analyser les tendances à la hausse des chiffres du coronavirus en Belgique. Celle-ci peut s’expliquer par l’augmentation des tests pour pouvoir voyager et par l’importance plus grande du variant Delta.

+ A LIRE

Monde

Flambée épidémique en Indonésie: les restrictions élargies à l’ensemble du pays

Le gouvernement indonésien a élargi mercredi à l’ensemble de l’archipel les restrictions ordonnées pour faire face à la flambée épidémique, en raison de la propagation du très contagieux variant Delta.

+ A LIRE

Le confinement prolongé d’une semaine à Sydney face au variant Delta

Le confinement de la ville la plus peuplée d’Australie, Sydney, est prolongé d’une semaine alors que les contaminations liées au variant Delta du Covid-19 se poursuivent lors de l’hiver austral.

+ A LIRE

L’aéroport londonien d’Heathrow va tester des files rapides pour les voyageurs vaccinés

L’aéroport londonien d’Heathrow va tester la mise en place de files rapides pour les voyageurs entièrement vaccinés contre le Covid-19, avant une décision attendue du gouvernement de lever la quarantaine pour les arrivées en provenance de certaines destinations.

+ A LIRE