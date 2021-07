Baromètres, certificat, tests gratuits: les conseils du Centre de crise pour le départ et le retour de vacances

En marge de sa conférence de presse hebdomadaire sur les derniers chiffres du Covid, le Centre de crise a tenu à rappeler les mesures à prendre au départ et au retour de vacances, ainsi que les bons réflexes à avoir à l’esprit lors de votre voyage.

Depuis une semaine, ce sont les vacances d’été en Belgique. Si vous prévoyez une escapade dans les jours à venir, le Centre de crise tient à rappeler aux Belges de rester prudent et de se renseigner avant.

«Si vous vous rendez à la mer du Nord, vous pouvez consulter le baromètre de l’affluence sur les différentes stations, mais aussi le baromètre d’affluence des trains qui vont vers la Côte», explique Antoine Iseux.

+ Toutes les informations sur les baromètres de la Côte sur le site internet lelittoral.be.

Si vous envisagez des vacances à l’étranger, plusieurs questions se posent. «Renseignez-vous d’abord sur la situation épidémiologique du pays et sur les conditions imposées aux ressortissants belges car elles varient d’un pays à l’autre.»

+ Toutes les informations sur les pays étrangers sur le site des Affaires Étrangères et sur le site Re-open EU

Afin de pouvoir voyager dans certains pays d’Europe, avoir le certificat Covid sera nécessaire pour prouver aux autorités du pays en question que vous êtes vacciné, testé ou guéri du Covid. «Et si vous n’êtes pas doué avec l’informatique, ce certificat est également disponible en version papier via les centres d’appel mis en place par votre communauté», précise le porte-parole du Centre national de crise.

+ Pour obtenir ces certificats en ligne, rendez-vous sur le portail MaSanté ou sur Covidsafe.be

Dans certaines conditions, il est possible d’obtenir deux tests PCR gratuits. Cela se présente sous la forme de codes, valables uniquement dix jours. «N’allez pas les chercher trop tôt, car ils seront périmés au moment de réaliser un test avant votre départ. Essayez également de choisir le centre de test le plus proche de chez vous pour éviter d’engorger certains centres plus fréquentés, comme à Bruxelles», conseille Antoine Iseux.

+ Pour obtenir ces tests gratuits, rendez-vous sur le portail MaSanté

En ce qui concerne le retour, quelques démarches sont également nécessaires, notamment compléter le formulaire passager. «Cela reste obligatoire, même si vous êtes vacciné ou que vous revenez d’une zone verte. Selon l’évolution du virus sur place et de votre situation sanitaire propre, ce formulaire déterminera si vous devez effectuer test et/ou quarantaine à votre retour.»

+ Tous les liens concernant ce formulaire sont rassemblés sur le site Info-Coronavirus