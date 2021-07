Bebat remplace les sacs en plastique par des cubes de collecte

Bebat a décidé de remplacer les sacs en plastique par des cubes de collectes pour rassembler les piles usagées. Une mesure qui permettra de réduire sa consommation de plastique de 13,5 tonnes par an, a annoncé mercredi l’organisation.

Bebat distribuait ces dernières années 4,5 millions de sacs en plastique par an pour réaliser ses collectes. «Le Belge est de plus en plus sensible au recyclage des piles usagées. Le moment semble désormais idéal pour faire évoluer nos activités vers un modèle plus durable», explique l’organisation.

Celle-ci recourra dorénavant à des petits cubes en carton.