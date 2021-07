Le CSA inflige 8.000 euros d’amende à RTL

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a décidé d’infliger à RTL Belgium une amende de 8.000 euros pour non-respect des règles en matière de protection des mineurs, indique mercredi l’organe de régulation de l’audiovisuel.

La sanction financière a été décidée en raison de la diffusion d’un programme humoristique, «You’re the worst», contenant des scènes sexuelles explicites, sur la chaîne Club RTL cinq minutes après un dessin animé (Pokémon en l’occurrence) et directement après le programme «Yapaka: une vie de chien». Or, un arrêté de la Fédération Wallonie-Bruxelles interdit de diffuser des contenus déconseillés aux mineurs dans les 15 minutes qui suivent un programme pour enfant.

«You’re the Worst» étant déconseillé aux moins de 10 ans, RTL Belgium n’a pas respecté la zone tampon prévue et ainsi la législation. D’autant plus que l’épisode a démarré avec une scène d’acte sexuel explicite, souligne le CSA. Une amende de 8.000 euros a été infligée en conséquence, une sanction lourde justifiée par l’état de récidive de RTL, qui avait déjà été condamné en 2018 pour des faits similaires.