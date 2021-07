Les jeunes veulent que les ambitions climatiques de l’ONU soient davantage mises en avant

Le Forum des Jeunes, l’organe qui représente les jeunes de 16 à 30 ans en Fédération Wallonie-Bruxelles, et le Vlaamse Jeugdraad, côté néerlandophone, souhaitent que les ambitions climatiques des Nations unies soient davantage mises en avant.

Ils le revendiqueront mercredi soir, lors d’un événement en ligne, faisant office de ‘side-event’ belge du Haut Forum politique pour le développement durable de l’ONU (HLPF en anglais), indique le Forum des Jeunes mercredi dans un communiqué de presse. Avec cet événement, les jeunes délégués ONU de Belgique pour le Forum des Jeunes et le Vlaamse Jeugdraad, mais aussi d’ailleurs souhaitent que la Cour internationale de Justice émette un avis juridique consultatif sur les obligations climatiques des États.

Ce side-event a pour but de faire entendre la voix des enfants et des jeunes belges lors du HLPF. Cet événement annuel entre les pays-membres des Nations Unies, qui se déroule cette année du 6 au 15 juillet en virtuel, a pour objectif de discuter de la mise en œuvre et de la progression des 17 objectifs de développement durable (ODD) avant 2030. Cette année, le sujet central est la reprise post-pandémie mais, selon les délégués belges, cette problématique ne peut pas faire de l’ombre à celle du climat.

Avec cette initiative belge, les délégués ONU de Belgique, soutenus par le ministère des Affaires étrangères belges, veulent montrer leur soutien à une campagne internationale du mouvement World Youth for Climate Justice, initiée par des jeunes des îles du Pacifique. L’objectif est d’encourager l’Assemblée générale des Nations unies à demander à la Cour internationale de Justice d’émettre un avis juridique consultatif qui établit le lien entre réchauffement climatique et droits humains.

Le side-event rassemblera des jeunes engagés et des spécialistes comme Mary Robinson, ancienne Haut-Commissaire des Nations-Unies aux droits de l’Homme, et Gautam Narasimhan, Conseiller Senior d’Unicef sur le changement climatique. La ministre fédérale du Climat, de l’Environnement, du Développement durable et du Green Deal, Zakhia Khattabi (Ecolo) se chargera d’ouvrir cette rencontre internationale. L’événement est filmé à Bruxelles et sera retransmis sur la plateforme Youtube et sur la page Facebook du Forum des jeunes, en direct, ce mercredi entre 19h00 et 20h30.