La Belgique commandera plus de vaccins contre la grippe

La Belgique commandera cette année davantage de vaccins contre la grippe que l’an passé: 3,78 millions de doses contre 2,9 millions, a indiqué mercredi le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, en commission de la Chambre.

Les ministres de la Santé du pays se pencheront la semaine prochaine sur la campagne de vaccination contre la grippe. M. Vandenbroucke a donné déjà quelques explications. La campagne devrait commencer le 15 octobre et il est prévu d’accroître le nombre de doses disponibles. Lors de la dernière campagne, il n’y a pas eu de pénurie, mais à certains moments la situation était tendue.

La campagne s’adresserait au plus grand nombre directement et ne serait plus phasée en fonction des groupes-cibles. Les vaccins seraient commandés auprès de plusieurs entreprises afin de «ne pas placer tous ses œufs dans le même panier».