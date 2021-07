VIDÉO | Une mère priée d’arrêter d’allaiter car «cela choque la clientèle étrangère»: Disneyland Paris s’excuse

La photo d’une mère priée d’arrêter d’allaiter en public par des agents à Disneyland Paris a créé la polémique dans l’Hexagone, faisant réagir le gouvernement français et suscitant des excuses du parc d’attractions parisien.

C’est la polémique de ce début de semaine en France. En visite à Disneyland Paris, une mère de famille australienne qui s’était assise sur un banc pour donner le sein à son bébé, a été sommée d’arrêter par des agents du parc d’attractions.

L’événement a suscité un tollé sur les réseaux sociaux, allant même jusqu’à faire réagir la ministre de la Citoyenneté, au point que le parc a dû s’excuser dans la foulée.

Tout a commencé ce dimanche, lorsqu’une visiteuse du parc s’était émue sur Twitter, photo à l’appui, que des agents de sécurité aient «empêché une maman d’allaiter son bébé de deux mois au motif que cela choquait la clientèle étrangère!»

«Elle était australienne, complètement choquée et a très mal vécu que la sécurité la somme de remettre la vidéo (NDLR: finalement obtenue par nos confrères du Parisien) qu’elle avait faite de leur intervention», a ajouté cette internaute.

Le lendemain, Disneyland Paris avait répondu à ce message en rappelant simplement «mettre à disposition des mamans le Baby care center avec du matériel adapté et confortable comme notamment des sièges ‘spécial allaitement’».

«Cher Disneyland Paris, allaiter un bébé n’est pas un délit»

Mais c’était avant que le monde politique ne rentre dans la danse. Très présente sur les réseaux sociaux, la ministre Marlène Schiappa a réagi sur Twitter en sermonnant le parc d’attractions. «Cher Disneyland Paris, allaiter un bébé n’est pas un délit. Que vous ayez des salles dédiées c’est bien, mais on ne décide pas où et quand un bébé va avoir faim», a tweeté la ministre de la Citoyenneté.

«Ne vous mettez pas vous aussi à stigmatiser les mères, c’est assez dur comme ça partout ailleurs. Merci d’avance», avait-elle ajouté.

Suite à ce bad buzz dont il se serait bien passé, le parc Disneyland Paris a présenté des excuses ce mardi via Twitter. «Nous regrettons profondément cette situation et présentons de nouveau nos sincères excuses à la maman concernée. La demande qui lui a été faite n’est pas en phase avec notre règlement intérieur et nos valeurs», a indiqué le parc.

«Il n’y a aucune restriction sur l’allaitement à Disneyland Paris», a ajouté le parc situé à Marne-la-Vallée près de Paris.

La jeune mère témoigne: «On m’a dit que je devais aller ailleurs»

Nos confrères du Parisien ont retrouvé la jeune femme de 33 ans, qui leur a raconté ce qu’il s’est passé en détail. En attendant que son mari et sa fille finissent une attraction, elle a décidé de s’asseoir sur un banc pour allaiter. Mais au bout de dix minutes, des agents sont arrivés et lui ont demandé de se couvrir.

«On ne voyait pas grand-chose… Ils m’ont dit que si je ne voulais pas, je devais aller ailleurs. Qu’il y avait des gens d’autres cultures et d’autres religions qui pouvaient me voir», se remémore-t-elle.

Révoltée par la situation, la visiteuse du parc qui a posté la fameuse photo sur les réseaux sociaux s’est mise, elle-même, à allaiter son bébé pour soutenir la jeune mère. Les agents n’ont pas insisté pour éviter l’esclandre.

Finalement, la jeune femme australienne et son conjoint ont porté une réclamation en quittant le parc. Le directeur de la sécurité s’est excusé en parlant d’une «erreur» de la part des agents et la famille devrait être remboursée.