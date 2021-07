VIDÉOS | Le Ventoux, montagne d’exploit et de souffrance sur le Tour

Ce mercredi, le Tour de France empruntera une nouvelle fois la route de ce col mythique. Pour la 17e et 18e fois. Oui, les coureurs vont effectuer une double ascension du Mont Ventoux. Une première.

Cinq ans après un dernier passage, le Tour revient s’attarder sur le Géant de Provence avec une double ascension et une arrivée à son pied. Au lendemain de la 10e étape à Valence, le Ventoux se dresse devant le peloton du Tour qui doit l’escalader à deux reprises. La première fois à partir de Sault, pour une ascension classée en première catégorie. Puis par le versant sud classique qui part de Bédoin (15,7 km à 8,8%), une montée hors catégorie qui se conclut dans le site lunaire du Mont Chauve.

En rupture avec la tradition de l’arrivée au sommet, à 1910 mètres, la course redescendra cette fois sur 22 kilomètres par le versant nord jusqu’à Malaucène, petite ville-étape inédite. Le Mont Ventoux sera donc le point d’orgue de la deuxième semaine du Tour de France qui arrivera le week-end prochain dans les Pyrénées.

Pas de répit

«Mythique», «interminable», «une fournaise»: le mont Ventoux, ascension chargée d’histoire, inspire toujours le respect au sein du peloton du Tour de France, qui s’apprête à le gravir deux fois mercredi.

«C’est un des cols les plus durs de France», juge Jérémy Cabot (TotalEnergies), qui a fait l’ascension début juin lors du Mont Ventoux Dénivelé Challenge.

«Il n’a pas de pourcentages terribles, c’est du 9-10%. Mais ce qui est horrible, c’est qu’il y a zéro replat, aucun moment de répit!», poursuit celui qui dispute son premier Tour de France.

16 passages, 10 arrivées au sommet

BELGAIMAGE La Grand Boucle est passée 16 fois par ce sommet caillouteux. Une dramatisation à la mesure de la légende du «mont Chauve», largement alimentée ces dernières années par le quadruple vainqueur de la Grande Boucle Chris Froome.

En 2013, le Britannique avait crucifié Alberto Contador et Nairo Quintana pour s’offrir une victoire de prestige sur la route de son premier titre.

«En gagnant cette étape, je savais que sauf désastre ou grosse chute, la course était dans la poche», se remémore l’ancien leader de la Sky, passé entre-temps chez Israel SN.

Trois ans plus tard, Froome, encore paré du maillot jaune, avait brisé son vélo en percutant une moto bloquée par la foule. En attendant de recevoir un vélo de substitution, le leader privé de monture avait couru sur quelques mètres, offrant aux suiveurs l’une des scènes les plus marquantes de la 103e édition.

L’arrivée avait été abaissée au Chalet Reynard en raison des vents extrêmes, et tout le public était descendu. Il y avait donc plus de monde dans un espace plus restreint, c’était un moment de chaos absolu», se remémore Froome. C’est le Belge Thomas de Gendt qui s’était imposé.

Parmi les arrivées marquantes, on notera aussi celle victorieuse de Merckx en 1970. Il sera d’ailleurs le premier à le faire avec le maillot jaune sur les épaules.

Décor lunaire

Loin du surréaliste jogging improvisé de Chris Froome, le Ventoux a aussi été le théâtre d’un événement tragique: en 1967, un autre Britannique, Tom Simpson, y a trouvé la mort. Alberto Contador, Andy Schleck et Lance Armstrong en 2009. BELGAIMAGE

Une stèle honore encore sa mémoire entre le Chalet Reynard et l’observatoire posé au sommet du Géant.

C’est précisément cette dernière partie de l’ascension, après la jonction entre les routes de Sault et de Bédoin, qui a le plus contribué à la renommée du mont Chauve.

Quand les coureurs s’arrêtent comme en 2016 au Chalet Reynard, avant d’entrer dans le décor lunaire des derniers kilomètres, «ce n’est qu’une semi-découverte» du Ventoux, tranche Jérémy Cabot.

«Je ne suis jamais allé jusqu’en haut. Ça va être une découverte», confirme Franck Bonnamour (BB Hotels).

23 km/h de moyenne depuis Bédoin

L’actuel record de l’ascension du Mont Ventoux par Bédoin a été établi en 2004 par Iban Mayo lors du Critérium du Dauphiné Libéré. L’Espagnol a atteint le sommet en 55 minutes et 51 secondes lors d’un contre-la-montre Bédoin-Mont Ventoux, soit une moyenne de 23,2 km/h.

Hamilton, Sevilla, Mercado et Lance Armstrong arrivent juste derrière avec des temps supérieurs, entre 36 secondes et 1 minute 57 secondes de plus. Dans les conditions que l’on connaît...